Francis Bacon (Londres, 22 de enero de 1561- Highgate, 9 de abril de 1626) es uno de los filósofos más importantes de la historia del Reino Unido y está considerado como el padre del empirismo filosófico y científico. Novum organum es la principal obra de este filósofo, político, abogado y escritor que también introdujo el género ensayo en Inglaterra. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la última reflexión viral y las mejores frases de Francis Bacon.

Francis Bacon es una de las figuras históricas más importantes de Inglaterra y sus grandes obras tocan tres temas principales: la filosofía, la política y la literatura. Bacon, además del empirismo filosófico y el método científico, también es padre de una de las disputas históricas y tiene que ver con la autoría de las obras de William Shakespeare. La famosa teoría baconiana sostiene que Bacon fue el hombre encargado de escribir otras históricas como La comedia de las equivocaciones o La tempestad.

Más allá de eso, Francis Bacon ha hecho grandes aportes a la historia con obras como Novum organum, publicada en 1620, en la que precisó las reglas del método científico y abrió el camino a una nueva teoría empírica del conocimiento en la que la ciencia podía dar al ser humano la habilidad para tener dominio sobre la naturaleza. A la par que Francis Bacon publicaba obras de gran calado a nivel literario, filosófico y político, también ejercía la política: primero como miembro del Parlamento, después como fiscal general y más tarde como lord canciller. Tras ser acusado de corrupción, cayó en desgracia hasta su muerte por una neumonía.

Las mejores frases de Francis Bacon

«No hay cosa que haga más daño a una nación que el que la gente astuta pase por inteligente». Esta es la última frase viral de un Francis Bacon que dejó un gran legado de frases y enseñanzas durante su vida y obra, que son las siguientes: