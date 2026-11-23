El debate sobre la seguridad y el aumento del gasto en Defensa ha devuelto a algunos países europeos una cuestión que durante años parecía cerrada: la posibilidad de recuperar o ampliar distintas fórmulas de servicio militar. En nuestro país la que se conocía como «mili» fue suspendida como obligatoria a finales de 2001 y, por ahora, Alberto Núñez Feijóo no contempla promover su regreso si llega a la Presidencia del Gobierno.

El presidente del Partido Popular se pronunció sobre esta cuestión durante su entrevista con Jordi Wild en The Wild Project, donde fue preguntado directamente por lo que haría en caso de que gane las elecciones del 29 de noviembre y sea el nuevo presidente del Gobierno. «Yo no quiero llegar a eso porque eso conllevaría que tenemos un problema de seguridad máximo», respondió Feijóo. Sus palabras se produjeron durante una conversación más amplia sobre el gasto en Defensa, la situación internacional y los riesgos que, a su juicio, afronta actualmente Europa.

Alberto Núñez Feijóo habla sobre el servicio militar

Jordi Wild planteó a Feijóo que en Europa se está hablando de la recuperación del servicio militar obligatorio en algunos países y le preguntó si, en caso de convertirse en presidente del Gobierno, promovería una medida similar en España. El líder del PP rechazó esa posibilidad en las actuales circunstancias. «Yo no quiero llegar a eso porque eso conllevaría que tenemos un problema de seguridad máximo», contestó. No planteó, por tanto, recuperar la mili como una de sus propuestas de Gobierno, aunque relacionó esa posibilidad con un hipotético deterioro grave de la seguridad.

España suspendió el servicio militar obligatorio el 31 de diciembre de 2001. El Gobierno había previsto inicialmente hacerlo un año después, pero el Real Decreto 247/2001 adelantó la fecha dentro del proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas. Desde entonces han pasado casi 25 años sin que el servicio militar obligatorio haya vuelto a aplicarse. En su entrevista, Feijóo utilizó el caso de Polonia para explicar el contexto en el que, según señaló, se está produciendo actualmente el debate en otros puntos de Europa. El dirigente popular hizo referencia a la situación de este país y a su proximidad con Rusia como ejemplo de una realidad de seguridad distinta a la española.

«Cuando está en riesgo la integridad de tu país, ¿qué has de hacer?»

A partir de la pregunta sobre la mili, Feijóo amplió su respuesta al gasto en Defensa. Según defendió durante la entrevista, este asunto no debería tratarse «con tanta frivolidad y tanto populismo», al considerar que está directamente relacionado con la capacidad de respuesta de un Estado ante una amenaza exterior. El presidente del PP planteó entonces una serie de preguntas para explicar su posición. «Cuando está en riesgo la integridad de tu país, cuando está en riesgo tu propia vida, cuando está en riesgo tu sistema de libertades, ¿qué has de hacer? ¿Has de dejar que te invadan?», afirmó durante la entrevista.

Sus declaraciones se producen en un momento en el que el gasto militar forma parte del debate político español y europeo. En la misma entrevista, Feijóo evitó comprometerse con un porcentaje concreto de incremento si llega al Gobierno y señaló que antes realizaría una auditoría para determinar cuánto destina realmente España a Defensa. Según explicó, a partir de esa revisión decidiría hasta dónde puede llegar el gasto. También cuestionó la información disponible sobre determinadas partidas y contratos relacionados con Defensa, otro de los asuntos que abordó con Jordi Wild durante la entrevista.

Feijóo habla de los riesgos en las fronteras este y sur de Europa

El dirigente popular también se refirió a la situación geopolítica de Europa y diferenció entre lo que ocurre en el este del continente y los problemas que identifica en su frontera sur. En el primer caso puso el foco en Rusia, mientras que para el segundo habló de una cuestión principalmente humanitaria. «La frontera este, el problema es Putin. La frontera sur tiene un problema humanitario de enorme envergadura», sostuvo Feijóo. Sus palabras sobre el este europeo se produjeron en referencia a la guerra de Ucrania y a la tensión existente entre Rusia y varios países situados en esa zona del continente. Polonia fue uno de los ejemplos que utilizó durante la entrevista. El país comparte frontera con el enclave ruso de Kaliningrado y forma parte de la OTAN, una circunstancia a la que Feijóo recurrió para explicar por qué determinados Estados europeos conceden actualmente mayor importancia a sus capacidades militares.

En cuanto a España, su planteamiento pasa por mantener la cooperación con los aliados europeos y con la Alianza Atlántica. La recuperación del servicio militar obligatorio, sin embargo, no forma parte de las medidas que ha anunciado para un eventual Gobierno. Feijóo vinculó una decisión de ese alcance a una situación excepcionalmente grave de seguridad y no a las circunstancias actuales.