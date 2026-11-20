España está viviendo una transición meteorológica en este mes de noviembre. Tras el paso de las borrascas Bruna y Charles en las últimas semanas, el país experimentará una notoria variación en el tiempo. El frío será el principal protagonista de la recta final del mes de noviembre, tras dejar atrás unas semanas de temperaturas estables a pesar de las lluvias y las fuertes rachas de viento.

El joven meteorólogo Jorge Rey, alerta de esta bajada de las temperaturas y además establece los días en los que se producirá este giro radical del tiempo. A partir de finales de mes llegarán importantes nevadas en zonas de alta montaña, según un video que ha publicado en sus redes sociales.

26 y 27 de noviembre, las fechas clave

Jorge Rey establece que los días 26 y 27 de noviembre cambiará la meteorología por completo en todo el país: “Ojo, después del 26 y 27 de noviembre, pues llega un aire frío marítimo polar». El joven meteorólogo explica que la llegada de este aire frío favorecería el desplazamiento de las borrascas hacia el norte y el noroeste peninsular.

“Estas entrarían más algo más por el norte y el noreste, ya no tanto lluvias en Andalucía o Extremadura, además, esto trae nevadas en alta montaña con mucha importancia, los primeros copos en cotas medias y todo este cambio ahora más hacia el norte y no tanto lluvias que entran por el suroeste y oeste de España”, explica Rey.

A pesar de todo, la semana del 23 de noviembre podría dejar nuevos frentes y precipitaciones en el oeste de España. A partir del martes 24 será cuando empiece a producirse el cambio, que será más notorio en los últimos días del mes de noviembre.

¿Qué tiempo hará en diciembre?

En los primeros días del último mes del año llegarán las lluvias al norte del país. “Lo importante para diciembre llega el 8 y el 9. Los del norte se llevarán la peor parte, porque esos días, coincidiendo con la luna nueva», explica Rey. Además, según el joven meteorólogo, llegarán nevadas importantes en las montañas y en ciudades como Burgos, Soria o Vitoria.

Después de estos días volverá el sol y la subida de las temperaturas. Serán unas semanas a mediados de diciembre marcadas por temperaturas bajas, pero estables. En cuanto a la segunda quincena, Rey apunta que las temperaturas se desplomarán con la llegada de los festivos navideños.

“En Europa se impondrá una ola de frío a partir del 22. Será una ola de frío espectacular, con unas nevadas… pero, como nosotros estamos en España, lo que tendremos serán nieblas, en el Duero y en el Ebro sobre todo, días frescos… pero al final se va a ver el sol. En definitiva, agradable”, explica el meteorólogo.