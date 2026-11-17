Los veranos en España podrían experimentar una transformación importante durante los próximos 20 años. El meteorólogo José Miguel Viñas ha advertido que el aumento de las temperaturas y la combinación del calor con una elevada humedad podrían complicar cada vez más las actividades al aire libre. Una situación que recuerda a la que ya se vive en determinados países del golfo Pérsico, donde las condiciones extremas obligan a buena parte de la población a desarrollar su vida en espacios interiores.

Un futuro con veranos extremos

José Miguel Viñas ha explicado que España se enfrenta a un escenario preocupante si continúa la tendencia actual del calentamiento global. El especialista considera que las condiciones meteorológicas de los próximos años podrían dificultar considerablemente la vida cotidiana, sobre todo en las zonas mediterráneas.

«Se convierte en algo parecido a lo que ya se vive en esos países del golfo Pérsico, donde realmente haces una vida interior, ya que no puedes hacer vida al aire libre», advierte. El meteorólogo recuerda que ya se han registrado jornadas con temperaturas superiores a los 40 grados y una humedad cercana al 80%. Si ambos factores siguen aumentando, el problema irá mucho más allá de las molestias habituales del verano.

El dato de AEMET que preocupa

Las cifras del último verano ayudan a entender la dimensión del problema. Según el balance de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), 2026 ha sido el verano más cálido de España desde que comenzaron los registros oficiales, en 1961. La temperatura media peninsular alcanzó los 24,5 grados, 2,4 grados por encima del promedio de referencia, y se contabilizaron 61 días bajo condiciones de ola de calor en la península y Baleares.

Además, el informe de Evaluación de Riesgos e Impactos del Cambio Climático en España (ERICC-2025), elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica, identifica el incremento de las temperaturas, las olas de calor y las noches tropicales entre los principales riesgos climáticos del país. El Mediterráneo y las zonas interiores semiáridas figuran entre los territorios especialmente expuestos.

Las personas mayores, las más vulnerables

José Miguel Viñas también pone el foco en las consecuencias sociales de este escenario. No todas las familias pueden permitirse instalar aire acondicionado o mantenerlo encendido durante semanas, por lo que depender de espacios climatizados podría aumentar las desigualdades. Las personas mayores, especialmente aquellas que viven solas, se encuentran entre quienes pueden sufrir más las consecuencias.

Estudios recuerdan que la exposición prolongada a temperaturas elevadas puede provocar deshidratación, agotamiento, insolaciones y golpes de calor. Por eso, el desafío no consiste únicamente en acostumbrarse a veranos más calurosos, sino en adaptar las viviendas, las ciudades y los servicios públicos.