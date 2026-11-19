El tiempo dará un giro este jueves, 19 de noviembre, en buena parte de España. Después de varios días con temperaturas inusualmente elevadas para esta época del año, la llegada de un nuevo frente atlántico y la entrada de una masa de aire más fría cambiarán el panorama meteorológico. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé una jornada marcada por las lluvias, el viento y un descenso generalizado de los termómetros. Galicia y el entorno del Sistema Central volverán a concentrar algunas de las precipitaciones más persistentes, mientras que el litoral cantábrico tendrá que prestar especial atención al estado de la mar.

Un nuevo frente dejará lluvias en España

El jueves estará condicionado por el paso de un frente que recorrerá la península y Baleares. Según la previsión de la AEMET, los cielos permanecerán muy nubosos o cubiertos en numerosas comunidades, con precipitaciones que serán más frecuentes en el norte y el oeste peninsular.

Galicia volverá a situarse entre las zonas más afectadas, con lluvias persistentes y localmente abundantes. También se esperan precipitaciones en áreas montañosas del interior, especialmente en el entorno del Sistema Central. En otras regiones, los chubascos serán más débiles e irregulares, mientras que el sureste y algunos puntos del Mediterráneo podrían quedar menos afectados. ￼

El Cantábrico seguirá en alerta por olas de hasta siete metros

Uno de los puntos más complicados estará en el litoral del norte. Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco continuarán pendientes del temporal marítimo, con mar combinada del oeste y noroeste que podrá alcanzar los seis o siete metros, e incluso superar esa altura mar adentro en aguas gallegas.

La AEMET mantiene condiciones de aviso en las costas de Asturias, Cantabria y País Vasco durante el jueves. El viento también contribuirá a empeorar el estado del mar, por lo que se recomienda extremar las precauciones en paseos marítimos, playas y zonas expuestas al oleaje. ￼

Bajada de temperaturas: el frío vuelve a España

El otro gran protagonista será el descenso térmico. La entrada de aire más frío provocará una caída generalizada de las temperaturas máximas, especialmente en el interior peninsular. León y Lugo apenas alcanzarán los 11 grados, mientras que Burgos, Palencia, Salamanca y Soria rondarán los 12 grados.

En Madrid y Guadalajara las máximas se quedarán alrededor de los 15 grados, frente a los 18 previstos para este miércoles. Además, las mínimas también bajarán y se situarán en torno a los cinco o seis grados en algunas capitales de Castilla y León. ￼

La nieve también podría hacer acto de presencia en las zonas montañosas. La cota descenderá hasta situarse entre los 1.500 y los 1.800 metros, por lo que no se descartan nevadas en las cotas más elevadas de las principales cordilleras.

¿Qué tiempo hará en Madrid?

La Comunidad de Madrid tendrá una jornada más fría, con predominio de cielos nubosos y posibilidad de precipitaciones débiles. En la sierra, la AEMET prevé chubascos localmente moderados, una cota de nieve que bajará hasta los 1.800 metros y rachas muy fuertes de viento en las zonas más elevadas. ￼

En definitiva, el jueves dejará un ambiente mucho más propio de finales de otoño, con paraguas, abrigos y precaución en las zonas costeras. El viernes podría llegar una tregua antes de que un nuevo frente vuelva a incrementar la inestabilidad durante el fin de semana. ￼