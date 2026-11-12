Aviso muy urgente de la AEMET en estas zonas de Madrid por lo que llega en horas: piden cerrar las ventanas

La borrasca Charles ha azotado a la gran mayoría de la península tras su llegada el pasado martes. En la jornada de ayer, las lluvias obligaron a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a activar avisos naranjas y amarillos en muchos puntos de España.

En Madrid se registraron alrededor de 22 a 23 litros por metro cuadrado, mientras que otras zonas de la región como Pozuelo o Valdemorillo superaron los 35 litros por metro cuadrado acumulados.

Las fuertes rachas de viento mantienen en alerta a Madrid

Durante las próximas horas, los madrileños deberán prestar especial atención a las condiciones meteorológicas. Las rachas de viento pueden provocar situaciones de riesgo, especialmente en zonas expuestas, calles amplias y espacios abiertos. Por este motivo, se recomienda asegurar toldos, persianas y cualquier objeto que pueda desplazarse o caer desde balcones y terrazas.

11/11 11:42 AVISOS HOY Y MAÑANA | Comunidad de Madrid: lluvias y vientos. Nivel máximo de aviso: amarillo.

Actualizaciones en https://t.co/wtnxfrPjIy https://t.co/0Nxy9uTtHg — AEMET_Madrid (@AEMET_Madrid) November 11, 2026

Además, conviene mantener las ventanas cerradas mientras dure el episodio de viento, así como evitar permanecer cerca de cornisas, árboles y elementos del mobiliario urbano que puedan desprenderse.

¿Cuándo mejorará el tiempo en la Comunidad de Madrid?

La evolución de la borrasca Charles será determinante para conocer cuándo llegará la estabilidad meteorológica a la región. Aunque las precipitaciones podrían perder intensidad progresivamente, los madrileños deberán permanecer atentos a las actualizaciones de la AEMET.

Las zonas de la sierra y los municipios situados al oeste de la comunidad podrían experimentar condiciones meteorológicas más adversas que la capital, por lo que se recomienda consultar la previsión local antes de realizar desplazamientos. Por el momento, la recomendación principal es extremar las precauciones y seguir las indicaciones de los organismos oficiales. La situación puede cambiar durante las próximas horas y cualquier actualización de los avisos meteorológicos será fundamental para conocer el alcance del temporal.