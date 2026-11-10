Aviso especial de la AEMET para varias comunidades de España: peligro de inundaciones del martes 10 al jueves 12

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha lanzado un aviso especial por un episodio de meteorología adversa que afectará a varias zonas de España entre este martes 10 y el jueves 12 de noviembre. La llegada de dos borrascas, Bruna y Charles, provocará precipitaciones muy abundantes, fuertes rachas de viento y un empeoramiento considerable del estado de la mar. La situación preocupa especialmente por el riesgo de inundaciones y el aumento del caudal de ríos y barrancos. El organismo meteorológico pide seguir las actualizaciones de los avisos y extremar las precauciones durante las próximas jornadas.

Dos borrascas que complican el tiempo en España

Según el aviso publicado por la AEMET el lunes 9 de noviembre, el episodio afectará principalmente al sur y oeste peninsulares y a Canarias. La borrasca Bruna ya estaba dejando precipitaciones importantes, pero la situación se complicará con la llegada de Charles, un sistema de origen subtropical que arrastrará una masa de aire cálido y muy húmedo. La probabilidad de este episodio adverso se sitúa en el 70%, según la agencia.

El martes las lluvias serán especialmente abundantes en Galicia, Extremadura y el oeste de Castilla y León. La AEMET ha señalado el entorno del Sistema Central como una de las zonas más preocupantes, con acumulaciones que podrían superar los 120-150 litros por metro cuadrado en su parte occidental. De hecho, el norte de Cáceres y el sur de Ávila tienen activado un aviso rojo por precipitaciones superiores a 120 litros en 12 horas.

Miércoles 11, el día más peligroso del temporal

La jornada del miércoles será previsiblemente la más complicada de todo el episodio. Charles atravesará la península y dejará precipitaciones generalizadas, que podrán ser fuertes o muy fuertes en el oeste, el sur y el centro del país. Andalucía también estará entre las zonas que deberán permanecer pendientes de la evolución meteorológica, especialmente las sierras del noroeste, Grazalema, Ronda y Sierra Nevada, donde podrían acumularse alrededor de 100 litros por metro cuadrado en un solo día.

El viento será otro de los grandes protagonistas. La AEMET advierte de rachas que podrían alcanzar los 90-100 kilómetros por hora en zonas de Andalucía, Extremadura y el extremo occidental de Castilla-La Mancha. En Canarias, especialmente en La Palma y Tenerife, podrían superarse incluso los 130 km/h en puntos expuestos. Además, el golfo de Cádiz afrontará un importante temporal marítimo, con olas que podrían alcanzar los cinco metros. ￼

Riesgo de inundaciones y deslizamientos

Una de las mayores preocupaciones de los expertos son las posibles consecuencias de las precipitaciones acumuladas. La agencia meteorológica advierte de inundaciones locales, crecidas repentinas de ríos y barrancos y deslizamientos de tierra. Especial atención merecen algunas zonas del Sistema Central afectadas por los incendios del verano, donde las lluvias podrían superar los 300 litros por metro cuadrado durante todo el episodio. La pérdida de vegetación puede favorecer la escorrentía y aumentar la erosión del terreno. ￼

¿Cuándo dejará de llover?

La previsión apunta a que el jueves 12 comenzará a disminuir la intensidad y la extensión de las precipitaciones, a medida que Charles se desplace hacia el nordeste. No obstante, todavía podrían registrarse chubascos localmente fuertes y persistentes en puntos del tercio norte peninsular. El viento también irá perdiendo fuerza progresivamente, aunque las rachas más intensas podrían trasladarse hacia el centro y el este de España.

Protección Civil recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales, evitar atravesar zonas inundadas, no acercarse a cauces de ríos y barrancos y seguir las indicaciones de las autoridades. La evolución de estas dos borrascas será determinante para conocer qué territorios reciben finalmente las precipitaciones más intensas.