¿Qué nos dicen los modelos meteorológicos sobre el tiempo que va a hacer este invierno? Hay “posibilidad de un período notablemente frío con temperaturas bajo cero”

El comportamiento de la atmósfera durante las próximas semanas será determinante para conocer qué condiciones meteorológicas pueden predominar en Europa. Los expertos observan distintos indicadores que podrían alterar la circulación habitual de las masas de aire y favorecer la llegada de temperaturas más frías de lo habitual.

La atención está puesta especialmente en la evolución de determinados fenómenos atmosféricos que, cuando coinciden, pueden modificar el tiempo a gran escala. Aunque las previsiones estacionales no permiten anticipar con precisión cuándo llegará el frío ni cuánto durará, los modelos empiezan a dibujar un escenario que merece seguimiento.

Las próximas semanas serán más estables

Pese a esta alteración, el debilitamiento del vórtice polar no implica que el frío vaya a instalarse inmediatamente en Europa. De hecho, los pronósticos apuntan a que las próximas semanas estarán marcadas por un tiempo más suave. La posible división del sistema atmosférico podría tardar en trasladar sus efectos a las capas inferiores, por lo que no se espera una relación inmediata entre este fenómeno y un descenso de las temperaturas.

La cuestión principal es qué sucederá después. Los modelos meteorológicos europeos están analizando cómo podría evolucionar la circulación atmosférica a lo largo del invierno y si la alteración del vórtice polar terminará favoreciendo la llegada de aire ártico. Entre los escenarios que se barajan aparece la posibilidad de un período notablemente más frío, con temperaturas bajo cero.

Los meteorólogos avisan de otro factor

Otro elemento que los meteorólogos tienen en cuenta es la evolución del fenómeno climático asociado al calentamiento de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial. Las previsiones apuntan a la posibilidad de un episodio de intensidad excepcional, denominado ‘super El Niño’. Un fenómeno de estas características puede modificar los patrones de circulación atmosférica y tener repercusiones en el comportamiento del clima en diferentes regiones del planeta.

La coincidencia de estos factores hace que las previsiones para el invierno estén rodeadas de incertidumbre. La posible división temprana del vórtice polar y la evolución de otros episodios son señales que los expertos seguirán observando, pero ninguna permite garantizar por sí sola una temporada especialmente fría.