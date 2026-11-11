Cielos mayormente nubosos y cubiertos dominarán hoy, 11 de noviembre de 2026, en toda la provincia, con la posibilidad de brumas y nieblas en las zonas elevadas. Se esperan precipitaciones débiles a moderadas desde el sur hacia el norte en la tarde, además de un descenso en las temperaturas. Vientos moderados del sur girarán hacia el este y sureste, alcanzando rachas fuertes en Álava y el interior de Guipúzcoa al caer la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: tarde inestable con chubascos esperados

El cielo se viste de gris en Bilbao, un lienzo que se despereza lento mientras se acerca a la jornada. Aunque las primeras horas de este día prometen mantener la calma, no tardarán en aparecer los chubascos que sacudieron la madrugada. Con temperaturas que rondan los 17 grados, la brisa suave del sureste se siente bien, pero la alta humedad puede hacer que el ambiente se sienta denso.

A medida que avanza la jornada, el tiempo se tornará cada vez más inestable. La tarde se presentará muy húmeda y con posibilidades de lluvias intensas, mientras el termómetro se elevará hasta los 20 grados. No será un día para olvidarse del paraguas, ya que la lluvia puede sorprender en cualquier momento. El sol, que salió tímido a las 07:59, desaparecerá pronto tras las nubes. Así, a las 17:51, se pondrá en un escenario sombreado, dejando a la ciudad con un aire pesado y melodramático hasta el final del día.

Cielos grises y lluvia intensa en Baracaldo

La mañana despierta en Baracaldo con cielos grises y la promesa de un día inestable. Una brisa fresca acompaña el sonido del agua que comienza a caer, creando un ambiente de misterio y expectativa. A medida que avanza el día, el viento del sur soplará con fuerza, alcanzando ráfagas que podrían rozar los 30 km/h y la lluvia se intensificará con el transcurrir de las horas.

La transición entre la mañana y la tarde será notable; si bien los primeros rayos de sol apenas permiten respirar un leve alivio, la tarde trae consigo una probabilidad de lluvia del 100% y las temperaturas oscilarán entre los 16°C y 20°C. Con una sensación térmica que podría hacer que el aire se sienta más frío, es indispensable no olvidar el paraguas y estar preparados para un día que podría ser inusualmente húmedo y fresco.

Guecho: un día de lluvias intensas

Este 17 de octubre, Guecho amanece bajo un cielo parcialmente nublado, con una temperatura suave de 18°C que, junto a una sensación térmica de 20°C, hacen que el inicio del día sea bastante agradable. Sin embargo, la probabilidad de lluvia asciende a un 75% durante la mañana, por lo que es muy probable que se registren chaparrones hasta el mediodía. A medida que avanza la tarde, el cielo se torna aún más gris y las lluvias se intensifican, con un 100% de probabilidad para la tarde-noche. Las temperaturas descenderán a unos 16°C, mientras que las ráfagas de viento pueden alcanzar los 40 km/h, generando un ambiente húmedo y pesado.

Durante estas horas de luz, que se extienden desde las 08:00 hasta las 17:51, es recomendable estar preparado para un cambio en el tiempo. La sensación térmica puede ir de los 16°C por la mañana a 20°C en su máxima y la alta humedad, que llega al 90%, acentuará esa pesadez en el ambiente. Así que, aunque el día comience de forma tranquila, se prevé una jornada muy variable que indicará la llegada del otoño con toda su fuerza.

Santurce: ambiente templado con nubes y sol

El tiempo transcurre en un ambiente templado, con algo de nubosidad durante la mañana y ligeros intervalos de sol por la tarde. A medida que avanza el día, pueden presentarse algunas lluvias, especialmente al caer la tarde-noche y el viento soplará de forma suave, proporcionando un ligero frescor.

Es un buen momento para salir a disfrutar de un paseo o realizar actividades al aire libre, ya que el ambiente se mantendrá tranquilo. Aprovechar las horas previas a la lluvia puede ser una oportunidad ideal para conectar con el entorno y disfrutar de un día agradable.

Cielos grises y lluvias intensas en Basauri

Esta jornada en Basauri se presenta con un inicio que no promete mucho: cielos grises y temperaturas que rondan los 15 grados, con un ambiente un tanto fresco. A medida que avance el día, la situación empeorará, ya que se espera que la lluvia se haga presente con fuerza por la tarde, llevando la temperatura a un máximo de 20 grados. Será recomendable llevar paraguas y optar por prendas impermeables, porque no parece que el sol quiera asomarse en todo el día.