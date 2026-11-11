El cielo se presentará cubierto con precipitaciones débiles a moderadas en toda la provincia, especialmente hacia el final del día. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios significativos. El viento soplará de manera floja en la mañana, aumentando a moderado e incluso fuerte por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo gris con chubascos y viento suave

El cielo de Zaragoza se vestirá con un manto gris este día, como si se estuviera desperezando para dar paso a la lluvia que se witho en el horizonte. Las nubes estarán presentes desde la madrugada y aunque la mañana se presentará con temperaturas frescas y una sensación térmica que puede sentirse más baja, la expectativa de chubascos se intensifica a medida que avanza la jornada. El viento, en suaves ráfagas, soplará desde el sureste, aunque sin causar incomodidad.

Ya por la tarde, la lluvia se hará dueña del cielo, convirtiendo la ciudad en un paisaje donde cada gota cuenta una historia. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de los 21 grados, pero la humedad alta puede hacer sentir el ambiente algo cargado. Mientras el sol se despide a las 17:46 y la luz va perdiendo terreno, es probable que la tarde-noche esté estampada de una melodía de gotas sobre el asfalto, un recordatorio de que el tiempo tiene su propio ritmo y cadencia.

Calatayud: día inestable con viento fuerte

El cielo se despierta cubierto de gris, anunciando un día de inestabilidad que hará vibrar a Calatayud. Con un viento que promete soplar fuerte en las horas venideras, la atmósfera se llena de una palpable tensión. Durante la mañana, la lluvia se manifestará intermitente, con temperaturas que oscilan entre los 10 y 12 grados, dejando una sensación de frescor en el aire.

Sin embargo, la tarde traerá consigo un notable cambio. Las probabilidades de lluvia se elevan al 100%, junto con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h y un descenso térmico que hará que la sensación se sienta más fría. Para aquellos que planeen salir, es un día ideal para no olvidar el paraguas y prepararse para una jornada llena de sorpresas.

Tarazona: cielo nublado y posibilidad de lluvia

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente nuboso y temperaturas que oscilarán entre los 11 y 17 grados. La probabilidad de lluvia será elevada por la tarde-noche, aunque la mañana y la tarde transcurrirán con ligeras brisas y sin grandes cambios que destacar.

Es un día perfecto para disfrutar de un paseo tranquilo o para realizar actividades al aire libre. Aprovechar las horas más templadas y la atmósfera relajada será una buena manera de disfrutar de la jornada en la ciudad.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET