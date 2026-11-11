Cielo mayormente cubierto en toda la provincia, con posibilidades de precipitaciones débiles al inicio y al final del día, aunque se podrán apreciar algunos claros en las horas centrales. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso y el viento será mayormente flojo. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 11 de noviembre

Barcelona: cielo cubierto y lluvias intensas

El cielo se despereza lento esta mañana en Barcelona, con un manto gris que promete un día de inclemencias. La temperatura apenas alcanza los 18 grados, mientras la humedad hace que el ambiente se sienta pesado. A medida que avance la jornada, la probabilidad de precipitaciones se intensificará, especialmente durante la tarde y la noche, cuando las gotas caerán con fuerza. El viento, ligero en las primeras horas, comenzará a soplar del sur, manteniendo una brisa suave que contrastará con la cercanía de la lluvia.

Ya por la tarde, el termómetro podrá escalar hasta los 24 grados, pero la sensación térmica podría beneficiarse de un pequeño respiro, alcanzando los 24 también. La luz del día irá disminuyendo a medida que el sol se despida a las 17:35, dejando un cielo cubierto y un ambiente fresco. Preparémonos para un despertar en el que la lluvia marca el compás del día, transformando la ciudad en un espectáculo de vida y color bajo el agua.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo gris y lluvia intensa

Un cielo gris se cierne sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día marcado por la inestabilidad. Las primeras horas del día traen consigo un ambiente fresco y húmedo, con temperaturas alrededor de 17°C. A medida que avanza la jornada, las nubes se tornan más amenazantes y la probabilidad de lluvia se eleva al 100% por la tarde, acompañado de ráfagas de viento que pueden alcanzar los 50 km/h.

Mientras la mañana se presenta suave, la tarde traerá una intensa descarga de lluvia, lo que transformará el paisaje habitual. La sensación térmica podría caer a 16°C, sumada a una humedad del 90%, creando un ambiente opresivo. Ante este panorama, es recomendable tener a mano un paraguas y quizás una bufanda para enfrentar el viento fresco que soplará del sur.

Cielo cubierto con probabilidad de lluvia en Badalona

A medida que amanece en Badalona, el sol comenzará a brillar tímidamente a las 07:34, pero el cielo se presentará mayormente cubierto. La mañana será fresca, con temperaturas que rondarán los 16°C y una sensación térmica mínima de 15°C. Sin embargo, no se puede olvidar que hay una probabilidad del 25% de lluvia hasta el mediodía, lo que podría añadir una sensación de humedad al ambiente, que alcanzará hasta el 90% de humedad relativa en las horas pico.

Con el avance de la tarde, la previsión se torna más preocupante, ya que se espera una probabilidad del 100% de lluvia. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 24°C, pero el ambiente se sentirá pesado y húmedo. A partir de ahora, el viento del SO soplará suavemente a 10 km/h y aunque no será fuerte, las ráfagas pueden llegar a 30 km/h. Esta jornada concluirá con la puesta de sol a las 17:34, dejándonos con un total de 10 horas de luz.

Cielo variable y viento leve en Sabadell

El tiempo se presenta estable, con un cielo que alternará momentos nublados y despejados a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 24 grados y aunque hay posibilidades de lluvia por la tarde-noche, el viento se mantendrá leve, brindando una sensación fresca y agradable.

Este ambiente es ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o para realizar las actividades diarias con tranquilidad. Aprovechar las horas de luz será una buena manera de sacar el mejor partido a esta jornada.