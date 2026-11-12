Se insta a los hogares españoles a cerrar cortinas y persianas a partir de esta hora: avisos activados en media España

Prácticamente todo el país afronta este miércoles 11 de noviembre de 2026 un episodio meteorológico adverso ante el avance de la borrasca Charles. Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a través de su cuenta en la red social X (antiguo Twitter), un total de 15 comunidades autónomas se encuentran bajo aviso por intensas precipitaciones, tormentas y rachas de viento de gran intensidad.

La notificación dice así: «Mucha precaución este miércoles: jornada muy adversa por la lluvia, el viento y el mal estado de la mar como consecuencia de la borrasca Charles. Mantente informado de la situación meteorológica y sigue las recomendaciones de Protección Civil».

Estos son los avisos activos por el temporal hoy

Un total de 15 comunidades y ciudades autónomas se encuentran en aviso por lluvias, viento y oleaje debido a la borrasca Charles, como por ejemplo: Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y la ciudad de Ceuta.

La alerta roja se la llevan el norte de Cáceres y el sur de Ávila con avisos de fuertes lluvias, dada la precipitación acumulada de 120 mm en las últimas 12 horas. Este aviso comenzó a las 8 de la mañana y terminará a las 23:59 horas, según informa la AEMET.

Además, en zonas costeras de Andalucía como Huelva y Cádiz se ha activado la alerta naranja por lluvias, tormentas, viento y oleaje, pudiéndose formar tornados y mangas marinas, dada la intensidad de los vientos.

Canarias también ha acumulado numerosos avisos a lo largo del día. La isla de La Palma se encuentra en aviso naranja por lluvias y viento. Además, se han registrado rachas máximas de viento de 100 kilómetros por hora en Gran Canaria. En el área metropolitana de Tenerife, por el contrario, se han registrado hasta 15 mm de precipitación acumulada en una hora y no se descartan que los chubascos vayan acompañados de tormentas, especialmente en el norte de la isla, según informa la AEMET en su página web.

Las recomendaciones de los expertos

Ante este escenario adverso, los especialistas insisten en la importancia de blindar el hogar frente a las inclemencias meteorológicas. La principal recomendación pasa por mantener ventanas, persianas y cortinas completamente cerradas, una pauta clave no sólo para preservar el confort térmico sin disparar el consumo energético, sino también para prevenir accidentes derivados de las fuertes rachas de viento y evitar filtraciones de agua.