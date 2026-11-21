La Audiencia Provincial de Alicante ha actuado contra una pareja de vecinos que en su terraza, situada en un ático de una comunidad de vecinos, instalaron placas solares, aparatos de aire acondicionado y un depósito de agua. Estos propietarios tendrán que desmontar todo lo empleado en su terraza de uso privativo por la aparición de humedades en el piso inferior de este ático. Por ello, la Justicia ha acudido a la Ley de Propiedad Horizontal para dictar sentencia a favor del resto de los vecinos que forman parte de una comunidad.

Esta sentencia publicada el pasado 14 de mayo de 2025 por la Audiencia Provincial de Alicante se ha hecho viral porque explica un caso que puede ocurrir en cualquier comunidad de vecinos de España. En nuestro país es muy habitual que propietarios o inquilinos realicen obras o instalen aparatos en su terraza de uso privativo que pueden acabar perjudicando al resto de vecinos. Y en estos casos la Ley de Propiedad Horizontal dictará sentencia para favorecer al perjudicado.

La protagonista de esta historia es una pareja de vecinos que en su día instaló en su terraza, situada en un ático de la comunidad, unas placas solares, aparatos de aire acondicionado y un depósito de agua que fueron fijados. a zonas comunes e hicieron humedades en un piso inferior del bloque. Ante esta situación, la Junta de Propietarios facultó al presidente para tomar acciones legales para que retiraran todas las instalaciones no autorizadas y se reparara el daño del vecino afectado.

Las placas solares en una comunidad

Esta primera denuncia fue desestimada en primera instancia, ya que consideró que el presidente no contaba con autorización para reclamar daños y que estos vecinos habían hecho un «uso tolerado» de los servicios comunes del edificio. Lógicamente, la junta de propietarios recurrió esta sentencia y ahora se han encontrado con el fallo a favor de la Audiencia Provincial de Alicante, que considera que estas obras supusieron alteración de elementos comunes prohibida por la ley y contraria a los acuerdos adoptados en junta.

La Audiencia Provincial de Alicante ordenó a los propietarios la retirada de las instalaciones no autorizadas y la reposición de los elementos comunes a su estado original, agarrándose al artículo séptimo de la Ley de Propiedad Horizontal. «El propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquél cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de otro propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la comunidad», dice la LPH en su punto número 1, donde también deja claro que: «En el resto del inmueble no podrá realizar alteración alguna y, si advirtiere la necesidad de reparaciones urgentes, deberá comunicarlo sin dilación al administrador».

De esta manera, esta pareja tendrá que desmontar toda la instalación que en su día montó en su terraza, pero sí que se librará de indemnizar al vecino que fue víctima de humedades porque la junta de vecinos no autorizó a reclamar por daños particulares.