¿Tengo que pedir permiso a la comunidad para alquilar mi plaza de garaje? La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma

Alquilar una plaza de garaje que permanece vacía es una de las mejores opciones para obtener unos ingresos recurrentes. Sin embargo, surge una pregunta cuando la persona interesada no vive en el mismo edificio: ¿es posible alquilarla a alguien ajeno a la comunidad de vecinos? La Ley de Propiedad Horizontal establece un criterio general al respecto, aunque también contempla una serie de condiciones. La normativa parte de un principio fundamental: la plaza de garaje se considera un elemento privativo. Esto significa que pertenece a su propietario, al igual que la vivienda o el trastero. Por lo tanto, puede utilizarla, ceder su uso o ponerla en alquiler.

En primer lugar, los estatutos de la comunidad de propietarios pueden establecer prohibiciones o restricciones específicas para alquilar plazas de garaje a personas que no viven en el edificio, generalmente por motivos de seguridad. Cuando esta limitación aparece recogida en los estatutos, la comunidad puede impedir el arrendamiento a alguien externo. Por este motivo, los administradores de fincas recomiendan consultar previamente toda la documentación antes de llegar a un acuerdo.

Ley de Propiedad Horizontal y alquiler d ela plaza de garaje

La normativa establece que la Ley de Propiedad Horizontal permite, con carácter general, alquilar una plaza de garaje a una persona que no pertenezca a la comunidad de vecinos. La legislación reconoce el derecho de propiedad exclusiva sobre cada vivienda, local o plaza que dispone de una cuota propia o constituye una finca registral independiente.

Por tanto, el propietario no necesita solicitar autorización al presidente ni al administrador de la comunidad para formalizar el contrato. Sin embargo, si los estatutos incluyen una cláusula expresa que prohíbe el acceso de personas ajenas al inmueble o la cesión de elementos privativos a quienes no residen en él, el alquiler podría ser nulo de pleno derecho.Ésta sería la única vía para establecer esa restricción. Una junta de propietarios no podría limitar por sí sola las facultades del titular recogidas en el título de propiedad, salvo que se modificaran los estatutos con la unanimidad que exige la Ley de Propiedad Horizontal.

La persona que alquile la plaza tendrá derecho a utilizar los elementos necesarios para acceder al garaje y aparcar su vehículo. Sin embargo, ese derecho no se extiende al resto de las zonas y servicios comunes del edificio.

Respeto por las instalaciones

El artículo 9.1 de la Ley de Propiedad Horizontal establece la obligación de «respetar las instalaciones generales de la comunidad y demás elementos comunes, ya sean de uso general o privativo de cualquiera de los propietarios, estén o no incluidos en su piso o local, haciendo un uso adecuado de los mismos y evitando en todo momento que se causen daños o desperfectos» y «mantener en buen estado de conservación su propio piso o local e instalaciones privativas, en términos que no perjudiquen a la comunidad o a los otros propietarios, resarciendo los daños que ocasione por su descuido o el de las personas por quienes deba responder».

Esta responsabilidad se mantiene incluso cuando la plaza está alquilada. De hecho, el propietario sigue siendo el responsable último de los posibles problemas o daños que puedan derivarse del uso que el inquilino haga de ese espacio. La comunidad de propietarios no puede impedir sin justificación el alquiler de una plaza de garaje por el simple hecho de que algunos vecinos se opongan. Sin embargo, tiene capacidad para actuar si el uso de ese espacio ocasiona molestias frecuentes, plantea riesgos para la seguridad o vulnera las normas comunitarias.

Otras cuestiones

La plaza de garaje se considera un elemento privativo de la comunidad de propietarios, vinculado a una vivienda o un local, aunque esté situada dentro de un espacio que cuenta con zonas e instalaciones comunes, como ocurre en una plaza de aparcamiento.

El artículo 17.5 establece que «la instalación de un punto de recarga de vehículos eléctricos para uso privado en el aparcamiento del edificio, siempre que este se ubique en una plaza individual de garaje, solo requerirá la comunicación previa a la comunidad». Ahora bien, «el coste de dicha instalación y el consumo de electricidad correspondiente serán asumidos íntegramente por el o los interesados directos en la misma».

Por otro lado, que un propietario estacione dos vehículos (por ejemplo, un coche y una moto) en una misma plaza de garaje no supone, por sí solo, un incumplimiento de la Ley de Propiedad Horizontal. El conflicto puede aparecer cuando alguno de los vehículos rebasa los límites de la plaza, invade una zona de paso o dificulta las maniobras y el acceso a otras plazas. En este sentido, el artículo 9 recoge distintas obligaciones relacionadas con el respeto a los elementos comunes y a los derechos de los demás propietarios. Por su parte, el artículo 7.2 prohíbe las actividades expresamente vetadas por los estatutos, aquellas que resulten perjudiciales para el inmueble o que sean molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.