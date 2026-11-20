Según los datos de la Conferencia Episcopal Española, actualmente la Iglesia católica cuenta con 14.994 sacerdotes en nuestro país. Se trata de una cifra recogida en la última «Memoria anual de actividades de la Iglesia católica en España», correspondiente a 2024. Uno de los aspectos más destacados del informe es que cerca de la mitad de las diócesis españolas tienen al menos a la mitad de sus sacerdotes jubilados. Al analizar las cinco diócesis españolas más importantes por población, Madrid encabeza la lista, con 513 sacerdotes jubilados de un total aproximado de 1.340. A continuación se sitúa Valencia, con 315 jubilados de los 897 sacerdotes registrados; Barcelona, con 197 de un total de 396; Sevilla, con 124 de 406, y Málaga, con 95 jubilados de los 268 sacerdotes que forman parte de su diócesis.

«En la Conferencia de religiosos de España están adscritos 408 institutos religiosos y sociedades de vida apostólica (300 congregaciones femeninas y 108 masculinas) con un total de 4.111 comunidades religiosas (2.962 femeninas y 1.149 masculinas) que agrupan a 24.740 religiosas y 7.791 religiosos», en total 32.531, detalla la memoria de la Conferencia Episcopal.

El Padre Julio habla sobre los sueldos en la Iglesia

El Padre Julio, con más de 10 años de experiencia, participó en el pódcast «¿Qué le preguntarías a…?», presentado por Fernando Elis, para abordar cuestiones como los salarios en la Iglesia o las crisis de fe.

«Pues yo creo que lo importante es entender que como hay como dos tipos de curas. Están los curas que trabajan como en parroquias, o sea, la iglesia como que divide el mundo en territorios y cada territorio se llama diócesis. Y en cada diócesis, que es como un territorio, hay un jefe que es como el obispo. Digamos que la Iglesia divide el mundo en territorios, llamados diócesis, y ese obispo tiene una serie de curas bajo su responsabilidad y los distribuye en diferentes parroquias», comienza explicando.

«Si tú trabajas en una en una parroquia, pues prácticamente vives en la parroquia y una parte de lo que recibe la parroquia va para tu sustento personal. Eso es como un tipo de cura. Y luego tienes otro tipo de cura que son los que pertenecen a diferentes grupos o comunidades, como los salesianos o los jesuitas o los franciscanos, que no trabajan en parroquias, sino que son como más estilo misionero», continúa. «En el segundo supuesto, tu sustento económico no depende de la parroquia, sino que depende de tu comunidad. Hay como una especie como de bolsa común y ahí la comunidad a la que perteneces provea tus necesidades».

Aunque cada diócesis establece sus propios criterios, el sueldo medio de un sacerdote diocesano en activo cobra unos 1.000 euros mensuales, repartidos en 14 paga. Sin embargo, existen diferencias en función de la diócesis, con remuneraciones que oscilan entre los 900 y los 1.300 euros al mes para la mayoría de los sacerdotes. En el caso de los obispos, la cantidad es algo más elevada y ronda los 1.400 euros mensuales, también repartidas en 14 pagas. Esta retribución incluye la cotización a la Seguridad Social. Además, en muchos casos, los párrocos residen en la propia casa parroquial, por lo que no tienen que asumir el gasto de vivienda.

«La verdad es que no paras porque básicamente un cura tiene como dos grandes momentos, tienes como la parte digamos sacramentos que es como la los rituales. La misa y las comuniones y las confesiones, que son como momentos en los que tú pues acompañas a la gente en grupo. Luego tienes momentos en los que pues visitas a los enfermos, das catequesis, das charlas o acompañamiento o también la gente que te viene para pedirte consejo, para pedirte ayuda».

Crisis de fe

«Creo que a la gente se le olvida que los curas, antes que curas, somos seres humanos», asegura. De hecho, admite que en alguna ocasión ha llegado a cuestionarse sus propias creencias mientras oficiaba misa. «Estoy celebrando misa y miro ese trozo de pan en el que se supone que está el que creó el cosmos y dices: «tío, esto no se lo cree nadie. Esto es imposible, esto es pan’», relata.

El Padre Julio asegura que no es el único que atraviesa este tipo de situaciones. «Tengo compañeros con depresión, compañeros en clínicas de rehabilitación por diferentes tipos de adicciones», revela. Asimismo, apunta que cada vez son más los religiosos que recurren a psicólogos para encontrar apoyo y afrontar sus dificultades.

«Uno ve tanto sufrimiento y tanto dolor que se pregunta si realmente valía la pena», explica. Sin embargo, reconoce que su labor le permite conocer historias personales muy difíciles, incluso de personas que, a primera vista, parecen tener una vida completamente normal. «Hay gente que se ve estupendamente y te dice: «Padre, ¿me das diez minutos?». Y te cuentan lo que están viviendo y dices: «Qué horror»», relata.

A pesar de todas estas incertidumbres, está «convencido de que existe Dios y de que nos quiere», aunque admite que esa confianza no basta para encontrar respuestas a todas las preguntas que le plantea el sufrimiento humano.