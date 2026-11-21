El mes de Noviembre es uno de los más esperados por millones de pensionistas en España, ya que a lo que cobran de pensión se suma la paga extraordinaria de Navidad de modo que el ingreso que llega a la cuenta puede ser prácticamente el doble del habitual. Un dinero que este año coincide, además, con las semanas previas a Navidad y con el Black Friday que se celebra el próximo viernes 27 de noviembre.

Sin embargo, no todos los pensionistas reciben esa segunda paga en noviembre. La Seguridad Social diferencia entre las prestaciones que se abonan en 14 mensualidades y aquellas en las que las dos extraordinarias ya están incluidas, de forma prorrateada, dentro de las doce nóminas del año. Por eso, antes de esperar un ingreso doble, conviene comprobar de qué tipo de pensión se trata y cuál fue la causa que dio origen a la prestación.

Los pensionistas que tienen derecho a la paga extra de Navidad 2026

Con carácter general, las pensiones contributivas se abonan en 14 pagas. Son doce mensualidades ordinarias y dos extraordinarias, una en junio y otra en noviembre. Esta última es la que habitualmente conocemos como paga extra de Navidad. Tienen derecho a cobrarla los beneficiarios de las pensiones de jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y en favor de familiares, siempre que su prestación se encuentre reconocida en este sistema de 14 mensualidades.

Y cuando el derecho a la pensión se ha mantenido durante todo el periodo que genera la paga extraordinaria, la cantidad que se cobra suele coincidir con una mensualidad ordinaria. Así, una persona que perciba 1.200 euros al mes puede encontrarse en noviembre con un ingreso total de 2.400 euros, al sumarse la pensión habitual y los 1.200 euros correspondientes a la extraordinaria. No siempre se cobra, sin embargo, una paga completa ya que cuando la pensión se ha reconocido recientemente o no se ha generado durante todo el periodo correspondiente, la extraordinaria se calcula de forma proporcional.

Los pensionistas que no recibirán un segundo ingreso

La excepción más importante afecta a las pensiones que proceden de accidente de trabajo o enfermedad profesional. En estos casos no se abona una paga extraordinaria separada en junio y noviembre. Eso no quiere decir que el pensionista cobre menos durante el año. Las dos pagas extraordinarias están prorrateadas dentro de las doce mensualidades ordinarias, de manera que su importe se reparte entre todos los meses.

Es un detalle que suele provocar dudas cuando llega noviembre. Una persona que cobre una incapacidad permanente, por ejemplo, puede recibir o no una paga extraordinaria dependiendo del origen de esa incapacidad. Si deriva de una contingencia común, puede tener las extras separadas. Si procede de accidente laboral o enfermedad profesional, estarán incluidas en las doce mensualidades. Por tanto, no basta con fijarse únicamente en el tipo de pensión. También importa la contingencia por la que fue reconocida.

¿Cuándo se cobra la paga extra de las pensiones 2026?

La paga extraordinaria de Navidad se abona junto con la pensión correspondiente a noviembre. La Seguridad Social establece que las pensiones deben estar a disposición de los beneficiarios en los primeros días del mes correspondiente, aunque en la práctica los bancos suelen adelantar el ingreso. Sin embargo, ya hace años que muchas entidades financieras pagan las pensiones alrededor del día 25 del mes anterior al que corresponde la nómina o en fechas próximas, así que muchos pensionistas podrán comprobar el ingreso de noviembre en sus cuentas durante la próxima semana, aunque la fecha exacta cambia según el banco.

Además, no olvidemos que el viernes 27 de noviembre se celebra el Black Friday, de modo que posiblemente ese día muchos ya habrán cobrado su paga extra y con ello poder aprovechar para hacer compras o hacer frente gastos de cara a la Navidad. Por otro lado, recordar que no es necesario presentar una solicitud para recibir esta paga. Si existe derecho a ella, la Seguridad Social la abona automáticamente.

La jubilación va a cambiar a partir de 2027

Mientras los pensionistas esperan el ingreso de noviembre, el calendario de jubilación continúa avanzando. Durante 2026, las personas que han cotizado al menos 38 años y 3 meses pueden acceder a la jubilación ordinaria a los 65 años. Pero si no alcanzan ese periodo, la edad se sitúa en 66 años y 10 meses. En cambio a partir de 2027 se completará el calendario previsto en la reforma del sistema, y para jubilarse a los 65 años será necesario acreditar 38 años y 6 meses de cotización, y quienes no lleguen a ese periodo tendrán que esperar hasta los 67 años.

Para acceder a una pensión contributiva de jubilación siguen siendo necesarios, como mínimo, 15 años cotizados, de los cuales al menos dos deben encontrarse dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de jubilarse. Estos cambios no afectan, en cualquier caso, a la paga extraordinaria que corresponde en noviembre de 2026. Quienes tengan reconocida una pensión abonada en 14 mensualidades recibirán la extra junto con la nómina ordinaria. Las prestaciones derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional continuarán pagándose en doce mensualidades, con las extraordinarias ya incorporadas durante todo el año.