El encendido de las luces navideñas de Madrid es uno de los momentos más esperados de las navidades, tanto por los locales como por los turistas. Miles de personas se reúnen en las calles de la capital para presenciar en directo el primer día de la ciudad iluminada. Este año, Madrid estrenará su alumbrado navideño este sábado 21 de noviembre a las 19:00 horas.

La celebración tendrá lugar en la plaza de Cibeles, donde se organizará un acto especial para dar la bienvenida a las fiestas. La cita estará conducida por el humorista y presentador Carlos Latre y contará con las actuaciones musicales de Pastora Soler y Crescendo. La jornada también incluirá un espectáculo de fuegos artificiales y una exhibición de 500 drones que dibujarán figuras navideñas en el cielo al ritmo de la música.

Horarios del alumbrado y principales novedades de 2026

Las luces permanecerán encendidas desde el 21 de noviembre de 2026 hasta el 6 de enero de 2027. Aunque el encendido diario será a las 18:00 horas, el horario de apagado varía en función del día de la semana y de las fechas señaladas. De domingo a jueves, la iluminación podrá disfrutarse hasta las 00:00 horas, mientras que los viernes y sábados se programará hasta la 1:00. Los días 6 y 7 de diciembre también estarán encendidos hasta la 1:00.

En las fechas más especiales habrá horarios ampliados. El 24 de diciembre y el 5 de enero las luces permanecerán encendidas hasta las 3:00 horas. La noche del 31 de diciembre será el día que más tarde se apagarán las luces navideñas de la capital, ya que permanecerán encendidas hasta las 6:00 horas.

En total, Madrid contará con más de 14 millones de bombillas LED repartidas por más de 250 ubicaciones de sus 21 distritos. El despliegue incluirá 131 cerezos luminosos, 7.458 cadenetas que suman 164 kilómetros y 14 grandes abetos, además de nacimientos y otras figuras decorativas.

Las novedades para estas navidades

Entre las principales novedades destaca la decoración de la fachada de la plaza de Cibeles, que estará decorada con más de 350 metros lineales de microlámparas blancas y un rosetón luminoso de cuatro metros con un nacimiento. Además, la Puerta de Alcalá estrenará un belén de diez metros de altura y la Plaza de Colón contará con tres grandes figuras de los Reyes Magos.

La calle de Velázquez contará con 31 ángeles luminosos y la plaza de España incorporará un muñeco de nieve gigante de 12 metros de altura que se podrá atravesar por su interior. Por su parte, la Puerta del Sol estrenará un árbol de Navidad de casi 37 metros, decorado con más de 245.000 puntos de luz LED.

Las calles iluminadas y los diseños que regresan a Madrid

Entre las vías que volverán a lucir sus tradicionales motivos navideños se encuentran la Gran Vía, con sus grandes copos de nieve; la calle de Bravo Murillo, que recuperará su jardín de invierno luminoso; y el paseo del Prado. También estarán iluminadas la calle de Alcalá, Preciados, Atocha, Cea Bermúdez y la calle Mayor, que estrenará un diseño inspirado en la Virgen de la Almudena.

La plaza Mayor, la plaza de Chueca, la plaza de Canalejas y el puente de Toledo serán otros de los puntos destacados del recorrido. Además, regresarán figuras como los tres ángeles gigantes de Gran Vía con Alcalá, el nacimiento de la plaza de las Cortes y la menina luminosa del paseo del Prado.

La moda y la creatividad infantil también tendrán protagonismo. Las firmas Bimani, Suma Cruz y Marcos Luengo participan con nuevos diseños en distintas calles y plazas. A estas propuestas se sumarán seis creaciones de escolares madrileños que iluminarán el entorno de la plaza Mayor.