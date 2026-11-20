España ya conoce su rival para los cuartos de final de la Liga de las Naciones. Los de Luis de la Fuente, tras caer ante Inglaterra en el último encuentro de la fase de grupos, terminaron segundos y se medirán a una siempre peligrosa Francia. Enemigo conocido en un contexto totalmente diferente.

Las opciones, además del conjunto galo, eran Alemania y Portugal. Veremos la reedición de la final de 2021 de este mismo torneo, así como la de las últimas semifinales de Eurocopa y Mundial. Una eliminatoria de ida y vuelta entre dos de las mejores selecciones del planeta, que promete dar espectáculo.

Se enfrentarán el próximo mes de marzo para encontrar un hueco en la ansiada Final Four. Inglaterra, Alemania, Portugal, Bélgica, Noruega y Países Bajos también han pasado a la siguiente ronda y nos dejarán series espectaculares.

Descubre toda la información sobre cómo conseguir entradas para ver un auténtico partidazo de la selección española, actual campeona del mundo, ante el equipo entrenado por Zinedine Zidane y con Mbappé, Dembélé y Olise como principales estrellas.

Cuándo se juega el España – Francia de la Liga de Naciones

El partido de ida entre España y Francia de los cuartos de final de la Liga de las Naciones se celebrará el próximo jueves 25 de marzo de 2027. El primer encuentro será en territorio español, y la RFEF quiere que se celebre en Mestalla con motivo del último año del icónico estadio de Valencia.

La vuelta, en cambio, será el domingo 28 de marzo en Francia, con los de Zidane tratando de sacar la mejor versión y pasar a la Final Four frente a su gente.

Cómo comprar entradas para el España – Francia de la Liga de las Naciones

Aún no han salido a la venta las entradas del España – Francia, correspondientes al partido de ida de los cuartos de final de la Liga de las Naciones. La RFEF anunciará primero el estadio en el que se celebrará, y los tickets para poder ver el gran partido continental en vivo saldrán a la luz en las fechas previas al choque. Se desconoce la fecha en la que saldrán a la venta.

La propia RFEF, mediante su app, permitirá a los usuarios tener su entrada para el partido. Como ocurrió en el encuentro en el Metropolitano ante Inglaterra, lo normal es que la Federación, y por motivos de seguridad, envíe las entradas tan solo 48 horas antes de que ruede el balón. Las entradas también estarán disponibles desde el inicio de la venta hasta que empiece el partido o se agoten las existencias.

Cuánto cuestan las entradas para ver a la Selección contra Francia

Los aficionados podrán disfrutar de un encuentro ya clásico en el panorama mundial como es España-Francia. Dos selecciones que se han visto en los últimos compromisos y están llamadas a pelear por todos los títulos posibles.

Aún se desconoce el precio de las entradas para ver al equipo de Luis de la Fuente contra el conjunto de Zidane. No se ha confirmado aún el estadio en el que se disputará el encuentro de ida de los cuartos de final de la Liga de las Naciones.