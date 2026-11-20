Pedro Acosta ha realizado una promesa a OKDIARIO si es campeón del mundo de MotoGP en 2027. El Tiburón de Mazarrón compartirá equipo con Marc Márquez el año que viene en el Ducati Lenovo, donde aspirará a ganar el campeonato. O, al menos, será un serio candidato a luchar por él. De hecho, ese es su objetivo. Por eso sale de KTM, para intentar ganar su primer título en la categoría reina. Y promete a este periódico que, si es campeón de MotoGP, «me raparé».

Desde OKDIARIO se le preguntó en una entrevista realizada en el circuito de Portimao, antes del GP de Portugal de MotoGP, que hiciera una promesa a este periódico si salía campeón de la categoría reina en 2027, como Cucurella cuando España fue campeona de fútbol. Pero en vez de tatuarse, Pedro Acosta reconoció que sería capaz de cortarse el pelo, a pesar de que le gusta mucho cómo lo lleva ahora, al más puro estilo MacGyver.

«Si gano el Mundial… A ver, me estoy dejando un pelo muy bonito… Entonces os diré que me cortaré el pelo». ¿Se raparé?, le preguntó este medio. Y el todavía piloto del Red Bull KTM respondió con rotundidad y sin titubear: «Me raparé». «Queda aquí grabado», se le contestó, e insistió en que «sí, me raparé», ante la sorpresa de todos los presentes en la entrevista. Eso sí, ha dejado claro que hasta entonces no se lo tocará: «Pero mientras vais a tener que soportar mi pelo».