El Black Friday ha llegado al pádel y Time2Padel lo celebra con una campaña de ofertas. La campaña ofrece descuentos de hasta el 80 % en los productos, con regalo en el carrito, y estará vigente hasta el 29 de noviembre. Además, coincide con un estreno: una web completamente nueva.

Las ofertas no se limitan a las palas. Hay rebajas en todo tipo de productos: ropa, zapatillas, paleteros, accesorios y más. Aun así, esta vez hemos querido destacar cinco palas que nos parecen especialmente interesantes.

La selección gira en torno a palas de potencia, balance alto y firmas de jugadores del circuito. Son modelos pensados para quien ya lleva años en pista y sabe lo que busca.

Una web nueva para vivir el Black Friday de pádel

Time2Padel ha renovado su tienda online este mes. El rediseño busca que encontrar una pala sea más rápido: fichas con las especificaciones a la vista, catálogo por categorías y navegación más ligera en el móvil.

La web está disponible en seis idiomas (español, inglés, francés, italiano, portugués y alemán) y admite tarjeta, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Bizum y pago fraccionado. La entrega es de 24 a 48 horas y las devoluciones se aceptan durante 30 días.

Palas de pádel en Black Friday: las cinco que destacamos

Bullpadel Vertex 05

La Bullpadel Vertex 05 forma parte de la colección de Juan Tello y mantiene el carácter ofensivo de la saga.

Lleva cara de carbono 12K y núcleo Multieva, con una dureza alta y acabado mate. Su balance también es alto, lo que concentra el peso en la cabeza y le da más pegada en remates y bandejas.

Es una pala de tipo potencia para jugadores avanzados y de competición. Quien busque control y tolerancia debería mirar otro modelo.

Bullpadel Neuron 02 Edge

La Bullpadel Neuron 02 Edge pertenece a la colección de Fede Chingotto y está catalogada como polivalente.

Tiene forma de diamante, balance alto y una cara de X-tend Carbon 3K. El núcleo es Multieva de doble densidad, con un tacto firme y sólido, y el acabado es mate.

Pesa entre 365 y 375 gramos y tiene 38 milímetros de grosor. Es una pala para jugadores profesionales o de nivel avanzado.

Adidas Metalbone 3.4 2025

La Adidas Metalbone 3.4 2025 es la pala de Ale Galán, uno de los nombres propios del circuito.

Es un diamante de balance elevado con cara de carbono 16K y núcleo Soft EVA. El acabado es brillante y la dureza media, un punto más amable que la de las Bullpadel de esta lista.

Está orientada a la potencia y al jugador avanzado o de competición. Funciona bien para quien quiere pegada sin una goma tan seca.

Babolat Viper Soft Juan Lebrón 3.0

La Babolat Viper Soft Juan Lebrón 3.0 está inspirada en el juego de Juan Lebrón y tiene forma de diamante.

La cara es de Soft Carbon y el núcleo de Black EVA, con dureza media y acabado brillante. El balance es alto, así que mantiene la potencia que se espera de un diamante.

Es una pala de nivel avanzado y competición para quien quiere pegar fuerte pero prefiere un tacto menos duro.

Bullpadel Vertex 04 25

La Bullpadel Vertex 04 25 es la edición de 2025 de la Vertex y también está inspirada en el estilo de Juan Tello.

Tiene forma de diamante, cara de carbono 12K y núcleo Multieva, con dureza alta, balance alto y un acabado mate en negro.

Está pensada para jugadores de ataque que quieren potencia en cada golpe y una respuesta contundente.

Cómo elegir entre ellas

Las cinco comparten balance alto y un perfil claramente ofensivo. Si buscas máxima dureza, las Bullpadel son la opción lógica. Si prefieres algo más tolerante, la Metalbone y la Viper Soft cumplen con una goma de dureza media.

Conviene revisar el peso y el nivel recomendado en cada ficha antes de decidir. Una pala de competición en manos poco entrenadas suele pasar factura al codo.

Ofertas de Black Friday pádel más allá de las palas

La campaña no termina en el catálogo de palas. Time2Padel ha aplicado ofertas a otras categorías de la tienda, y conviene mirarlas con calma.

En zapatillas hay modelos de pádel de marcas como Asics. Es la categoría donde más se nota el cambio de temporada: un buen calzado protege tobillos y rodillas, y rara vez se encuentra rebajado a mitad de campaña.

Los paleteros también entran en la promoción. Hay opciones de Bullpadel, desde modelos de tamaño contenido para el día a día hasta mochilas amplias para quien viaja a torneos con varias palas.

Los accesorios son otro buen punto de partida para completar la compra. Protectores de marco, fundas y otros complementos sirven para alargar la vida de una pala nueva.

La tienda mantiene además su sección de ropa deportiva y su categoría de pickleball, con novedades y packs que cambian a lo largo de la campaña. Lo más práctico es entrar en la sección de Black Friday y filtrar por categoría.

Descuentos de hasta el 80 % y regalo en el carrito hasta el 29 de noviembre

La promoción, con descuentos de hasta el 80 % y regalo en el carrito, es válida hasta el 29 de noviembre en una selección de productos de todo tipo. Las condiciones del regalo se detallan en la web. Todo está reunido en la sección de Black Friday de Time2Padel.