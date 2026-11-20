España ya conoce cuándo se enfrentará a Francia en los cuartos de final de la Liga de Naciones. La selección española recibirá al combinado galo el 25 de marzo de 2027 en Mestalla, mientras que el encuentro de vuelta se disputará el 28 de marzo en territorio francés, presumiblemente en París, en plena Semana Santa. Los hombres de Luis de la Fuente afrontarán una eliminatoria de máxima exigencia ante una de las grandes potencias del fútbol europeo, con el objetivo de conseguir el billete para las semifinales de una competición que volverá a reunir a algunas de las mejores selecciones del continente.

El sorteo celebrado en Nyon emparejó a España con Francia, un viejo conocido al que la selección española ha tomado la medida en los últimos años. Los de Luis de la Fuente han ganado los tres últimos enfrentamientos oficiales ante los franceses, el más reciente en las semifinales del Mundial de 2026, cuando se impusieron por 0-2 gracias a los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro. Anteriormente, España también eliminó a Francia en las semifinales de la Liga de Naciones de 2025 (5-4) y de la Eurocopa de 2024 (2-1).

Francia llega a esta eliminatoria después de superar un exigente grupo en el que se enfrentó a Italia, Bélgica y Turquía. El combinado francés, liderado por Kylian Mbappé, cuenta con una plantilla repleta de talento en la que destacan futbolistas como Tchouaméni, Olise, Doué, Cherki o Barcola. Por su parte, España terminó segunda de su grupo tras sumar 15 de los 18 puntos posibles, con cinco victorias consecutivas y una única derrota frente a Inglaterra en la última jornada. Un tropiezo que le costó el liderato y que obliga a los españoles a disputar la vuelta de los cuartos de final lejos de casa.

En caso de superar a Francia, España se enfrentará en semifinales al vencedor de la eliminatoria entre Holanda y Portugal. Por el otro lado del cuadro, Noruega se medirá a Inglaterra y Bélgica hará lo propio contra Alemania. La selección española buscará prolongar su dominio reciente sobre los franceses y dar un nuevo paso hacia el título, en una eliminatoria que tendrá su primer capítulo en Mestalla y se resolverá en territorio galo.