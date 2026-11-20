Sonia Bermúdez ha presentado una convocatoria cuanto menos llamativa. La seleccionadora ha decidido no llevar a Alexia Putellas para los partidos amistosos frente a Chile y Venezuela. Además de la ex del Barcelona y reciente ganadora del Balón de Oro, destacan otras bajas importantes como las de Mapi León, Paredes, Cata, Ona y Athenea del Castillo. La seleccionadora explica los motivos de esta decisión.

Lucía Rodríguez, Silvia Cristóbal, Aicha Camara, Bartel, Sara Ortega, Cecilia Marcos y Daniela Agote son las novedades de la lista. La ventana era idónea para hacer algunas pruebas. En la comparecencia ante los medios en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas, Bermúdez explica que es una medida para evitar lesiones: «Se ha priorizado gestionar la carga de minutos. Controlamos muchos las cargas y algunas son jugadoras que acarrean muchos minutos y molestias en algún caso».

Cuidar a las jugadoras internacionales es algo que no todos los seleccionadores están dispuestos a hacer. Además, la madrileña resalta que es una gran oportunidad para las nuevas generaciones: «Vamos a tener paciencia con estas jóvenes, aunque son jugadoras de mucho nivel y queremos verlas en contexto de la absoluta».

El regreso más esperado era el de Aitana Bonmatí tras una larga lesión. Bermúdez tranquiliza al Barcelona y señala que no correrán ningún riesgo: «Tiene todos los galones del mundo, es nuestra capitana. Es una futbolista fundamental que aún tiene que coger ritmo. Vamos a tener la paciencia para gestionar minutos y queremos tenerla en dinámica».

La convocatoria de España