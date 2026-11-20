España se queda con una sola raqueta en las ATP Finals. Tras la eliminación de Jódar, apeado en la fase de grupos, se culmina este viernes la de Marcel Granollers en dobles junto a Horacio Zeballos, que claudican (7-6, 6-4) ante el tándem formado por Harrison y Skupski, que se llevan el duelo y el billete a semifinales en el duelo a todo no nada. Así las cosas, solo queda Alcaraz en liza en las ATP Finals.

El primer set fue una batalla, con las dos parejas manteniendo sus servicios y sin conceder ninguna rotura. La igualdad llevó el parcial a un desempate muy equilibrado, en el que Harrison y Skupski estuvieron más acertados para llevarse la manga. En el segundo, el partido mantuvo el mismo tono, con intercambios igualados y ambas parejas peleando cada juego.

Una rotura de Harrison y Skupski les permitió colocarse con ventaja de 5-4 y quedarse a un paso de cerrar el encuentro con saque a favor. Granollers y Zeballos no aprovecharon sus opciones para reaccionar y sus rivales terminaron certificando la victoria. La derrota pone fin a la participación de Granollers y Zeballos, que habían alcanzado la final de las Finales ATP en 2023 y las semifinales en 2020, 2021 y 2023. La pareja suma siete participaciones consecutivas en el torneo.

Granollers conquistó la también conocida como Copa de Maestros en 2012 con Marc López de pareja, mientras que Zeballos aspiraba a convertirse en el primer sudamericano en hacerse con el torneo. Harrison y Skupski, por su parte, lograron la clasificación para las semifinales en su primera temporada como pareja. Ambos firmaron un gran año con los títulos del Abierto de Australia y el Abierto de Estados Unidos, los dos grandes torneos de pista dura del calendario.