Pedro Sánchez se cree el Rey Sol y, a la manera del monarca francés Luis XIV, parece convencido de que el Estado es él. De ahí que utilice de manera vergonzosa el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) como si se tratara de un elemento de propaganda más al servicio del PSOE.

Lo que hace José Félix Tezanos no es ingeniería electoral monclovita, sino puro chamanismo partidista: echa las cartas del tarot demoscópico para intentar convencer a los ciudadanos y al resto de empresas del sector de una realidad que en ese momento no existe, pero que aspira a fabricar por decreto. Y aunque estudio tras estudio el sesgo a favor de la izquierda sea exagerado, sigue manipulando para beneficiar a su señor, a un Pedro Sánchez carente de escrúpulos.

Cada encuesta electoral del CIS es una herramienta tan intervencionista como costosa que financiamos todos los españoles, aunque eso al presidente del Gobierno le da exactamente igual. Si es capaz de utilizar un avión oficial pagado por el contribuyente para desplazarse a un concierto privado o para un acto de partido, difícilmente va a andarse con remilgos a la hora de manipular las encuestas públicas.

Esta instrumentalización partidista de lo público también quedó patente hace unos días: aprovechando el gran tirón de audiencia de la selección nacional, La 1 programó una entrevista con el presidente del Gobierno justo después del partido contra Chequia, en el plató de uno de sus humoristas de cabecera. En Moncloa no se cortan un pelo. Por eso TVE está colonizada por las Intxaurrondos, activistas —que no periodistas— que forman parte del club de fans de Sánchez.

El uso descarado de los recursos institucionales por parte del sanchismo dará mucho material de estudio en el futuro a los politólogos. Es cierto que los partidos en el poder suelen incurrir en ciertos abusos de este tipo, pero lo que estamos presenciando bajo este mandato del PSOE y Sumar no tiene precedentes en la historia moderna de las democracias occidentales.

Desde el Tribunal de Cuentas hasta el Tribunal Constitucional, pasando por el INE o el Banco de España, cuesta encontrar una sola institución que no haya sido colonizada. Por supuesto, la factura de toda esta maquinaria la pagamos religiosamente todos los ciudadanos, que para eso parecemos estar: para servir a su majestad el Rey Sol Sánchez.

Desde la amnistía para comprar los votos para la investidura, sancionada de manera indecente por la mayoría del PSOE —me niego a llamar «progresista» a esos lacayos de Ferraz— en el Tribunal Constitucional a la expulsión de la Guardia Civil de Cataluña, País Vasco y Navarra para contentar a sus aliados separatistas, toda la maquinaria del Estado está al servicio del proyecto político de Pedro Sánchez.

No hay institución que Moncloa no esté dispuesto a sacrificar para continuar en el poder unas semanas más. No hay servicio que no esté dispuesto a degradar —ahí están los claros ejemplos de la red viaria y ferroviaria— para poder destinar ese manantial de dinero a comprar votos en el Congreso de los Diputados.

Veremos qué sucede el próximo 29 de noviembre y si los españoles deciden sancionar en las urnas esta nefasta forma de gestionar lo público y de excluir a más de medio país. Visto que Sánchez va con todo y que no tendrá el menor escrúpulo en utilizar la omnipresente maquinaria del Estado para arañar hasta el último voto, cualquier escenario es posible. A los ciudadanos de a pie solo nos queda la fuerza de las urnas para intentar enderezar el rumbo y conseguir que España recupere la senda de la decencia democrática. Ojalá sea así.