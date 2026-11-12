El CIS de Tezanos agita la campaña: el PSOE ganará con hasta 143 escaños y el PP y Vox no tendrán mayoría absoluta

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) concede una victoria holgada a Pedro Sánchez en el último barómetro antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. El organismo público que dirige José Félix Tezanos, militante socialista desde los años 70, otorga el triunfo en los comicios al PSOE con un máximo de 143 escaños y ocho puntos de diferencia sobre el PP de Alberto Núñez Feijóo, pese a la crisis de vivienda o al accidente ferroviario de Urda, que se cobró la vida de 69 personas.

Vox queda como tercera fuerza en el CIS, aunque su suma con el PP no sería suficiente, siempre según Tezanos, para lograr una mayoría absoluta que permita a la derecha gobernar en España tras el 29-N. La mayoría necesaria en el Congreso de los Diputados se logra con 176 diputados, de los 350 que componen la Cámara.

Tras disparar a Sánchez hasta los 12 puntos por encima del PP en el barómetro de octubre, ya en noviembre y a poco más de dos semanas de las elecciones, Tezanos se mantiene en su empeño de cocinar una victoria socialista que permita al actual presidente del Gobierno continuar en el Palacio de la Moncloa.

Pedro Sánchez, con los datos del último CIS preelectoral, ganaría el 29 de noviembre con el 33% de los votos, por encima de Alberto Núñez Feijóo, quien, pese a dominar la inmensa mayoría de las encuestas, quedaría ocho puntos por detrás de Sánchez, sumando un 25%. Santiago Abascal y su partido, Vox, quedarían en tercer lugar, con un 18,4%, mientras que Ada Colau, líder del Frente Amplio, aparece como cuarta fuerza, con el 4,7%, si bien la coalición Podemos-ERC de Irene Montero y Gabriel Rufián superaría al sucesor de Sumar en número de escaños.

Tezanos da 143 escaños a Sánchez

En cuanto a la estimación de escaños, el PSOE de Sánchez aparece claramente en primera posición y Tezanos les otorga una horquilla de 134 a 143 escaños en las elecciones del 29-N. Muy lejos aparece el PP, que, pese a ganar la mayoría de las encuestas, queda entre 98 y 106 escaños en el CIS, a una distancia de entre 28 y 45 diputados de los socialistas, al comparar los extremos de las horquillas. Vox aparece en un tramo entre 57 y 65 escaños, que no le darían en ningún caso para sumar con un PP al que se acercaría mucho en las urnas con los datos del CIS.

Tal y como anuncia el Centro de Investigaciones Sociológicas a través de su página web, la encuesta del CIS preelectoral se basa en 45.074 entrevistas efectuadas en 4.190 municipios en las 50 provincias y dos ciudades autónomas españolas –Ceuta y Melilla–. Una encuesta de tal entidad permite obtener una imagen rigurosa de la opinión pública española ante los próximos comicios.

El trabajo de campo se ha desarrollado entre el 7 y el 30 de octubre, un período en el que se han podido recoger también las reacciones y percepciones ante el accidente ferroviario de Urda, asegura el CIS. Por último, el organismo que dirige José Félix Tezanos deja constancia de que las entrevistas «han sido personales en base a una muestra telefónica, mediante el sistema de entrevista telefónica asistida por ordenador (CATI), con selección aleatoria y anónima de números de teléfonos fijos (14,6%) y móviles (85,4%)».

Tezanos, afiliado al PSOE desde 1973, vuelve a esquivar el resto de encuestas para dar como ganador a Pedro Sánchez, algo que se ha convertido en tendencia y que demuestra el sesgo del CIS. Desde 2018, el organismo público adscrito al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha sobrestimado a la izquierda en 43 de 44 de las últimas elecciones desde 2018, incluyendo generales, autonómicas y europeas.