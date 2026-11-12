Elecciones generales del 29-N y actualidad política, en directo: último día de la precampaña electoral y valoraciones de la huelga general

La actualidad política de este jueves 12 de noviembre viene marcada por el análisis de la huelga general menos seguida de la historia de la democracia española, que tuvo lugar ayer en nuestro país. Pese al apoyo del Gobierno, que no dudó en instrumentalizar a los sindicatos para sus intereses sectarios, el respaldo a la convocatoria fue tan reducido que ni UGT ni CCOO han querido aportan datos del seguimiento, mientras que la CEOE indica que el paro apenas fue secundado por el 5% de la población. Esta cifra va en la línea del dato objetivo del consumo eléctrico, que apenas descendió un 5% respecto a un día habitual en todo el territorio nacional .

Lo que sí hubo fue incidentes, ya que los piquetes compuestos de radicales violentos protagonizaron actos vandálicos en Madrid y Barcelona quemando tiendas, destrozando mobiliario, cortando carreteras y amedrentando y amenazando a todo el que daba muestras de pensar diferentes o no querer seguir sus consignas. La actuación de estos radicales produjo multitud de cargas policiales, en algunos casos excesivamente contundentes, que dejaron casi un centenar de detenciones y más de 1.044 incidencias contabilizadas hasta la medianoche de ayer.

Por otra parte, esta medianoche comienza la campaña electoral y los partidos se anticipan con mítines y actos políticos como las tradicionales pegadas de carteles. Pedro Sánchez dará un mitin de precampaña en Sevilla (19:00 horas), mientras que Alberto Núñez Feijóo estará en Badalona a partir de las 19:30. Santiago Abascal participará en un acto en la madrileña Plaza de Colón, al igual que Ada Colau (Frente Amplio), que estará en Madrid ante su público a partir de las 18:00. Entre las cuatro principales formaciones que concurren a las elecciones del 29 de noviembre, sólo Ada Colau figura por vez primera como candidata a la Presidencia del Gobierno, una experiencia ya vivida tanto por Pedro Sánchez como por Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

Además, la Diputación Permanente del Congreso convalidará este jueves, salvo sorpresa, uno de los dos decretos ley de vivienda que aprobó el Gobierno el pasado 6 de octubre a raíz del desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, y que el PP ha prometido derogar en caso de gobernar tras las elecciones del próximo 29 de noviembre. El decreto que puede ver luz verde incluye la protección antidesahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta diciembre de 2030, la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones, la prórroga de dos años de los contratos de alquiler que venzan antes de 2029 y topes a la actualización anual de las rentas hasta el final de 2027.

Mientras, la jueza María Tardón, que investiga la invasión de Ceuta del 30 de julio por más de 100.000 inmigrantes llegados con la complicidad de Marruecos en Ceuta, continúa con sus pesquisas y este jueves escuchará el testimonio del jefe del puesto fronterizo de la Policía Nacional en la ciudad autónoma acerca de las circunstancias en las que se produjo la entrada masiva de personas desde Marruecos. La jueza de la Audiencia Nacional tomará también declaración como testigos a otros dos agentes en relación con lo acontecido.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, comparecerá este jueves, a petición propia, ante la Diputación Permanente del Congreso para explicar la planificación eléctrica con horizonte 2030, que contempla una inversión de más de 17.000 millones de euros y tiene como protagonista a la demanda.

En cuanto al tiempo, para hoy se prevé que las dos borrascas que azotan España esta semana, Bruna y Charles, descargarán precipitaciones intensas, especialmente en Canarias, Galicia, Cantábrico, Pirineos y Cataluña, y fuertes rachas de viento en el centro y el este peninsular, el litoral de Alborán y Baleares. La Agencia Estatal de Meteorología ha advertido de que este jueves la borrasca Charles atravesará el interior peninsular hacia el noreste y la borrasca Bruna, ya debilitada, se acercará a las costas gallegas.