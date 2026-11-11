Huelguistas violentos queman la tienda Apple de paseo de Gracia en Barcelona

Los radicales comenzaron a generar graves disturbios en Madrid y Barcelona tras finalizar las concentraciones por la huelga general convocada por los sindicatos durante este miércoles. En la Ciudad Condal, los violentos han acosado a turistas, vandalizado escaparates e incluso incendiado las puertas de la tienda de Apple ubicada en la plaza Cataluña. Mientras tanto, en la capital del país, han acosado a los comerciantes para obligarlos a cerrar.

Más de 50 personas han sido detenidas por las fuerzas de seguridad, la mayoría por piquetes informativos y altercados, desde la pasada medianoche, cuando se inició la huelga general, y hasta las cinco de esta tarde, según datos del Ministerio del Interior, de la Ertzaintza y de los Mossos d’Esquadra.

La jornada ha estado marcada por incidencias en la movilidad en los principales nudos de carreteras y centros logísticos de Madrid, Cataluña y País Vasco.

Según el Ministerio del Interior, Policía Nacional y Guardia Civil han informado de 919 incidencias relacionadas con la jornada de huelga desde las diez de la noche de este martes y hasta las 17:00 horas de este miércoles.

Ambos cuerpos de seguridad, que habían reforzado la presencia de efectivos en las calles, han practicado un total de 38 detenciones: 15 en Madrid, 4 en Málaga, 4 en Almería, 3 en Granada, 2 en Zamora, 4 en Valencia y otros seis, respectivamente, en Navarra, Valladolid, La Rioja, Alicante, Castellón y A Coruña.

Además, la Ertzaintza ha arrestado a 13 personas (8 hombres y 5 mujeres) en Vitoria, San Sebastián, Zamudio, Portugalete y Agurain en diferentes incidentes.

Por su parte, las protestas en Cataluña por la huelga general han dejado por el momento una persona detenida en Barcelona por alteración del orden público, el miembro de un piquete atropellado y seis mossos heridos leves durante una actuación en la carretera B-23, en Molins de Rei (Barcelona).