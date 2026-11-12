Sánchez pedirá a los seguidores de Bildu y ERC el voto útil al PSOE «para frenar a la derecha» la última semana

El equipo de campaña de Pedro Sánchez tiene previsto apelar al voto útil e ir a pescar en los caladeros del Bildu y de ERC, que, según los sondeos y trackings que está recibiendo prácticamente a diario el PSOE, obtendrían grandes resultados y mejorarían notablemente las cifras obtenidas en las elecciones de 2023. Los gurús de la campaña del presidente del Gobierno quieren apelar al «voto del miedo», para «frenar a la derecha».

Según las encuestas y sondeos que manejan los socialistas en este momento, ERC puede alcanzar hasta 12 escaños, de los 48 que se reparten en Cataluña, convirtiéndose en segunda fuerza política. Eso supondría un aumento de 5 escaños con respecto a los 7 obtenidos en las elecciones generales de 2023.

Por otra parte, según los números que maneja el PSOE, Bildu se convierte en primera fuerza política en el País Vasco y se hace con 7 escaños de los 18 que se reparten en las tres circunscripciones vascas.

En el caso de ERC, los escaños proceden fundamentalmente de la estrepitosa bajada de Sumar, que en esta edición se presenta bajo el nombre de «Frente Amplio», y en el de Bildu, según estos estudios a los que ha tenido acceso OKDIARIO, tanto de lo que fue Sumar como del PNV.

Por todo ello y después de dar por hecho que Frente Amplio tiene poco margen de recuperación y que, en ningún caso, puede convertirse en báculo para reeditar de nuevo el pacto de Gobierno que ha sostenido a Sánchez en los últimos tres años en el Palacio de la Moncloa, los socialistas preparan esa ofensiva, para arañar los últimos votos posibles a sus socios parlamentarios más fieles durante la última legislatura: Bildu y ERC.

El método no es nuevo para el PSOE, que, desde tiempos del ex presidente Felipe González, siempre ha acostumbrado a hacer llamamientos con más o menos dramatismo al voto útil en los últimos días de la campaña electoral, siempre en la última semana, que es cuando sus expertos y gurús consideran que es el «mejor momento» para ir a pescar en los caladeros de la izquierda, fuera del PSOE. Entonces, el gran perjudicado por estas maniobras electorales era la IU de Julio Anguita, pero ahora esa IU ya no es una opción, puesto que es uno de los integrantes de un Frente Amplio que está «muy a la baja» en estos momentos.

Los asesores de Sánchez consideran que, en un arreón final, en estos dos territorios podrían sumar dos e incluso tres escaños más, aunque sea a costa de robarle votos a sus socios, los proetarras e independentistas. A fin de cuentas, argumentan desde el PSOE: «Estas son cosas que suelen pasar en campaña y luego todo vuelve a la normalidad. Sin rencores».