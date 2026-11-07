Rufián e Irene Montero piden el voto para «someter al PSOE» con insultos a Ayuso: «Es la mafia»

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, e Irene Montero, ex ministra de Igualdad y actual eurodiputada de Podemos, han pedido el voto para «someter al PSOE» y en un mitin este sábado trufado de descalificaciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: «Es la mafia».

Los políticos de extrema izquierda han hecho este sábado un acto conjunto, dentro de su pacto para concurrir juntos a los comicios del próximo 29 de noviembre, separados de Frente Amplio, la otra coalición de partidos a la izquierda del PSOE que se presenta a las elecciones.

Rufián ha abierto el mitin atacando a la líder del PP de Madrid, a quien ha dicho que «es la mafia», y le ha acusado de desmantelar los servicios públicos de la comunidad. Tanto al PP como a Vox les ha acusado de «criminalizar la huelga» porque tienen «miedo» al poder «de la gente organizada».

«Como catalán, lo mejor para Madrid»

El de ERC ha rivalizado con la otra papeleta con la que comparte espacio: «El frente somos nosotros». Y ha dejado atrás su independentismo para hacer campaña en todo el territorio nacional: «Cataluña os ama, como catalán quiero lo mejor para Madrid».

«Esto no iba de sustituir a Yolanda Díaz [fundadora de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno] o a un espacio que ya existía y le han cambiado el nombre», ha indicado en alusión a Sumar. «Esto no iba de someterse al PSOE entrando en el PSOE sino de someter al PSOE desde su izquierda, con las fuerzas soberanistas como motor», ha proclamado.

Irene Montero ha afeado después la forma de actuar de los socialistas: «El PSOE, si puede, te come. Pero nosotras, si queremos que nuestro país sea como soñamos, no nos podemos dejar. Por eso apelan al voto útil». A ojos de la ex ministra de Igualdad, el partido encabezado por Pedro Sánchez ha hecho todo lo posible para «comerse a su izquierda».

A ojos de la candidata de Podemos, sólo hay tres opciones en los próximos comicios. La «involución» que, en su opinión, representan PP y Vox; la izquierda que va «en la misma papeleta que el PSOE», en alusión a Frente Amplio, y la «alianza republicana plurinacional y feminista» de ERC y Podemos que no será «sometida».

Montero ha señalado «al bipartidismo» y les ha afeado que «no le molesta la corrupción». «Le molesta que se conozca la corrupción», ha dicho. En esa misma línea, Rufián ha recalcado que la izquierda «no puede robar»: «Nosotros tenemos principios, ellos intereses».