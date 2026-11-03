La hipocresía de Rufián: le dice al oído a Puente «has sido un gran ministro» tras dimitir por 115 muertos

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dimitido este martes tras la tragedia de Urda (Toledo). Al concluir la comparecencia, el diputado de ERC Gabriel Rufián se le ha acercado y le ha dicho: «Has sido un gran ministro», unas palabras recogidas por un micrófono abierto. Minutos antes, en su primera intervención, el dirigente separatista había calificado a Puente de «buen político», a pesar de que en solo nueve meses se han producido dos accidentes ferroviarios que elevan el número de fallecidos a 115, y de que el propio ministro hubiese atribuido la responsabilidad de la última tragedia al «fallo humano» de un trabajador.

Óscar Puente comparecía este martes en la Comisión Permanente del Congreso de los Diputados tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado 69 fallecidos. Durante su último turno de palabra, ha dejado a la sala en silencio al anunciar que renunciaba al cargo como ministro de Transporte, así como también a su presencia en las listas del PSOE para las próximas elecciones del 29 de noviembre, alegando que espera que su decisión, que acababa de anunciar, estuviera a la altura de su partido.

Después de despedirse, la bancada del Partido Socialista se ha levantado para aplaudir a Puente. Las cámaras de la transmisión del Congreso se han quedado con la imagen del ministro recién dimitido recogiendo la documentación mientras los socialistas le aplaudían. En ese momento, la persona que ha acercado ha sido Rufián, quien le ha dado la mano y le ha dicho al oído: «Has sido un gran ministro», mientras Puente le daba una palmada en la nuca al diputado. Estas palabras han sido captadas por un micrófono abierto y se muestran en el vídeo de esta noticia.

Esto ha sido el único elogio que ha tenido Rufián con Puente durante la comparecencia de este martes. En el primer turno de palabra, el parlamentario ha asegurado que Óscar Puente es un «buen político y usted da la cara de que es bastante más que lo que hemos tenido hasta ahora y a mí me importa eso». Todo esto ocurre después de que hace nueve meses 46 personas perdieran la vida en el accidente ferroviario de Adamuz, y de que hace unos días España sufriera el segundo tragafuego en Urda, trágico suceso en Urda, que ha resultado en 69 víctimas mortales. Después de elogiarlo como buen político, Rufián también le ha recriminado que «alguien se tiene que hacer cargo de esto», refiriéndose al desastre ferroviario.