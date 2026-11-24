El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a chocar con el ex jefe del Ejecutivo Felipe González después del encontronazo entre éste y el que fuera ministro de Defensa José Bono. «Con el voto en blanco no se frena la ultraderecha, se frena con el rojo», ha espetado Sánchez este martes después de que González dijera que votaría en blanco.

El dirigente socialista se ha limitado a expresar esas palabras cuando se le ha preguntado en una entrevista en RNE sobre las declaraciones del ex presidente, que había asegurado que ya había enviado su voto por correo y no corrigió su idea de hacerlo en blanco.

El debate sobre el sentido de la papeleta de González ha vuelto a surgir esta semana. Bono, en una entrevista en La Sexta, dijo que «a Felipe González le votaron millones de españoles en 1982 no por él, que no le conocían, sino por el PSOE» y que, por tanto, le «debe mucho más al PSOE de lo que el PSOE le debe a él».

Estas declaraciones, en entrevista grabada, llevaron al propio Bono a hacer un adelanto en su intervención en el mitin del PSOE en Alcázar de San Juan, el sábado. «Felipe, haz el favor, hombre, no hagas el tonto», dijo José Bono, ex presidente de Castilla-La Mancha y ex ministro de Defensa con Zapatero, pidiéndole que votara a Pedro Sánchez. «El PSOE te debe mucho a ti, pero tú más al PSOE», le dijo, adelantando que era una de las preguntas de la charla televisiva.

«Que nosotros te queremos, que nosotros te admiramos, que nosotros estamos esperando que, oye, cuando ya se tienen ciertos años, yo tengo 76, algunos días se te va el tiro», sugirió Bono, refiriéndose de nuevo a Felipe González. «Pues si se te ha ido, recupéralo, porque el PSOE te debe mucho, mucho a ti. Pero tú más al PSOE», añadió.

González: «Pro bono»

Este lunes, González respondió con ironía a Bono. El ex líder socialista hizo un juego de palabras con el nombre del que también fue presidente del Congreso y dijo del ex ministro de Defensa que estaba ayudando a Pedro Sánchez en campaña «pro bono».

La expresión pro bono procede del latín y significa «por el bien público». Principalmente utilizada en el ámbito jurídico, se refiere a servicios profesionales presentados voluntariamente y de forma gratuita en beneficio de personas, organizaciones o causas de interés social, en este caso por parte de José Bono al PSOE.

González dijo que no había hablado con José Bono tras unas declaraciones que define como «maravillosas», ya que «lo hace pro bono». «Yo ya he votado», añadió el ex presidente este lunes, recalcando claro además que «el voto es secreto». Por último, dejó un recado al ex ministro, al asegurar que él es «una persona seria, no como otros».

El ex dirigente socialista realizó estas declaraciones a la llegada al acto Transición Política y Archivos Personales. En el mismo también participaron otros dirigentes críticos socialistas como el ex presidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Éste también reprochó a Sánchez la deriva a la que había llevado a la formación en un libro presentado hace unas semanas: «Es un partido sin sustancia, sin peso, enclenque y encogido». «Hay dos maneras de estar en política: entrenándose para colaborar o entrenándose para el enfrentamiento. Los actuales dirigentes socialistas eligieron la segunda opción», expresa Rodríguez Ibarra en su libro.