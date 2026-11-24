Aunque muchos edificios cuentan con plazas de garaje y estas están asignadas a cada propietario, puede darse el caso en el que un vecino invada la de otro. Algo que puede ocurrir de forma puntual o por error sin que se genere un conflicto. Sin embargo, cuando pasa de forma recurrente puede acabar convirtiéndose en un problema de convivencia bastante serio. Más aún si impide abrir bien la puerta, obliga a maniobrar varias veces o directamente reduce el espacio que tenemos para estacionar.

Y para resolver esto, la Ley de Propiedad Horizontal ofrece una base para reclamar, aunque conviene saber exactamente qué dice y qué no dice. El artículo 9.1 obliga a respetar las instalaciones generales y los elementos comunes, utilizarlos de forma adecuada y evitar daños o desperfectos. No existe, sin embargo, una norma que hable literalmente de no invadir «ni un centímetro» la plaza ajena. Por eso, antes de iniciar cualquier reclamación, hay que saber si se está ocupando una propiedad privativa o una zona común del garaje.

Lo confirma la Ley de Propiedad Horizontal: si tu vecino invade tu plaza de garaje, el artículo 9.1 te avala

El artículo 9.1.a establece entre las obligaciones de los propietarios la de respetar las instalaciones generales de la comunidad y el resto de elementos comunes, sean de uso general o privativo, haciendo un uso adecuado de ellos y evitando que se produzcan daños. A esto se suma el deber de mantener en buen estado el propio inmueble y sus instalaciones, de forma que no perjudiquen a la comunidad ni a otros propietarios.

Aplicado a un garaje, esto significa que cada propietario debe utilizar su plaza sin perjudicar al resto. Si al estacionar invade de manera habitual parte del espacio de otro vecino o bloquea un pasillo común, la situación puede reclamarse. Eso sí, la ley no dibuja las líneas de cada plaza ni decide por sí sola dónde empieza exactamente una propiedad y termina otra. Para eso habrá que acudir al título constitutivo, a los planos de la comunidad o a la documentación de la propia plaza.

Y aquí aparece una diferencia importante. No es lo mismo que un coche invada unos centímetros de una plaza privativa que dejar parte del vehículo sobre un pasillo de circulación o una zona común. La vía para reclamar puede cambiar dependiendo de dónde se produzca realmente la ocupación.

Lo primero es hablar con el vecino y dejar constancia

Antes de complicar el asunto, lo más razonable suele ser hablar directamente con el vecino. Puede que se haya tratado de una maniobra puntual, de un coche demasiado grande o simplemente de alguien que no se ha dado cuenta de que está ocupando parte de la plaza de al lado. Explicarle qué problema provoca su manera de aparcar puede ser suficiente. Pero si ocurre con frecuencia, conviene ir un paso más allá y para ello lo mejor es dejar constancia de lo que está pasando, con fotos en las que se vea claramente la posición del vehículo, las líneas de delimitación de ambas plazas y las fechas en las que se produce la invasión pueden ser útiles más adelante.

También interesa guardar mensajes o comunicaciones mantenidas con el vecino. No hace falta convertir desde el primer día el problema en un expediente, pero si termina siendo necesario acudir a la comunidad será mucho más fácil explicar lo ocurrido con pruebas.

Cuándo debe intervenir la comunidad de propietarios

Si hablar directamente no funciona, el siguiente paso puede ser comunicar el problema al presidente o al administrador de la finca. Aquí resulta importante explicar exactamente qué sucede y conviene señalar si ocupa parte de una plaza privada, si impide abrir la puerta del coche, si dificulta el acceso o si invade una zona común. La comunidad puede revisar además sus estatutos o normas de régimen interior. La propia Ley de Propiedad Horizontal permite establecer normas destinadas a regular la convivencia y el uso adecuado de las cosas comunes.

En algunos edificios ya existen reglas sobre cómo deben utilizarse las plazas de garaje, la prohibición de dejar objetos fuera de sus límites o la necesidad de mantener libres los pasillos de circulación así que si la situación persiste, la comunidad podrá valorar qué actuación corresponde según el tipo de ocupación y los derechos afectados.

La acción de cesación no sirve para cualquier coche mal aparcado

También se suele citar el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal cuando aparecen conflictos entre vecinos. Este artículo permite que el presidente requiera el cese de determinadas actividades cuando estén prohibidas en los estatutos, causen daños a la finca o sean molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. Si continúan, puede llegar a plantearse una acción judicial con autorización de la junta.

Pero esto no significa que cualquier invasión de una plaza de garaje permita automáticamente utilizar esa vía. Un coche que se pasa ligeramente de la línea una sola vez no tiene el mismo tratamiento que una conducta reiterada que impide utilizar correctamente una plaza o bloquea de forma continua una zona común.

Por eso resulta tan importante documentar el problema y comprobar la titularidad de los espacios afectados antes de tomar otras medidas. Si el conflicto no se resuelve mediante el diálogo ni con la intervención de la comunidad, entonces habrá que valorar una reclamación formal y, si fuera necesario, acudir a los tribunales. Llegados a ese punto, será la situación concreta del garaje, la documentación de las plazas y la conducta del vecino lo que determine cuál es la acción más adecuada.