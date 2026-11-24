El tiempo da un nuevo giro en España. Después de varios días marcados por los cambios meteorológicos, el frío volverá a ganar protagonismo durante esta última semana de noviembre. Este martes 24 de noviembre comenzará a notarse un descenso de las temperaturas en buena parte del país, aunque lo peor llegará el miércoles 25, cuando una masa de aire polar procedente del norte de Europa provocará un ambiente mucho más invernal, con lluvias, fuertes rachas de viento y nevadas en distintos sistemas montañosos.

El frío se intensifica desde este martes

La jornada del martes servirá de antesala al importante cambio meteorológico que se espera a partir del miércoles. Según las previsiones meteorológicas, una nueva configuración atmosférica favorecerá la llegada de aire más frío a la península, mientras un frente atlántico dejará precipitaciones en numerosas comunidades. Galicia será una de las zonas más expuestas a las lluvias, que podrán avanzar hacia otros puntos de la mitad norte y del interior.

Sin embargo, será durante el miércoles cuando se produzca el episodio más destacado. La ondulación del chorro polar favorecerá la formación de una vaguada sobre Europa occidental, abriendo el camino a una masa de aire polar marítimo. Esta irrupción comenzará por el noroeste peninsular y se extenderá progresivamente hacia el interior, el este y el sur, provocando un descenso térmico generalizado.

Máximas por debajo de los 10 grados

Los termómetros reflejarán especialmente este cambio en las provincias del interior. Las previsiones apuntan a máximas de aproximadamente 8 grados en Burgos, 7 en Soria y Cuenca y apenas 6 en Segovia durante el miércoles. En Madrid, los valores rondarán los 9 grados, mientras que las mínimas se situarán entre los 3 y los 6 grados en amplias zonas de ambas mesetas.

El jueves 26 podría ser todavía más frío en algunos puntos. Segovia apenas alcanzaría los 5 grados de máxima, mientras que Valladolid, Burgos y Soria rondarían los 6. Madrid y Cuenca se quedarían alrededor de los 8 grados. El contraste será notable con el litoral mediterráneo, donde localidades como Alicante todavía podrían superar los 20 grados.

Lluvias, nieve y fuertes rachas de viento

El episodio no estará protagonizado únicamente por el frío. La entrada de aire polar también favorecerá las precipitaciones en Galicia, las comunidades cantábricas y otros puntos del norte peninsular. Además, se esperan nevadas en la Cordillera Cantábrica, los Pirineos y el Sistema Ibérico, con cotas que podrían descender conforme avance la masa de aire frío.

A este escenario se sumará el viento, impulsado por una borrasca situada sobre Francia y la circulación de noroeste. Por tanto, conviene seguir las actualizaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), especialmente ante posibles cambios en las temperaturas, las cotas de nieve y los avisos meteorológicos. La recta final de noviembre estará marcada por un ambiente mucho más propio del invierno.