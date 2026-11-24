Quien sale de la estación central de Colonia y levanta la vista de golpe suele quedarse sin aire durante unos segundos. No hay margen para una aproximación gradual: el templo se planta enfrente con una verticalidad casi agresiva, oscuro por el hollín y el paso del tiempo, tallado en piedra traquita que parece haber brotado de la propia ciudad. Resulta fácil entender por qué este edificio ha funcionado durante siglos como un imán de devoción, orgullo cívico y cierta perplejidad ante semejante desmesura.

Dónde está la catedral de Colonia y cuándo se construyó

La catedral se encuentra muy cerca de la estación de tren de Colonia y del Rin, en el centro histórico mismo de la ciudad. Esa cercanía con el transporte y el río define por completo la experiencia del visitante, que pasa del bullicio urbano a una plaza dominada por una mole de piedra gótica sin apenas transición.

El arranque de la obra moderna está ligado a una reliquia que cambió el peso político y espiritual de la urbe en la Edad Media. Cuando Federico Barbarroja tomó Milán en 1164 y entregó los supuestos restos de los Reyes Magos al arzobispo Reinaldo de Dassel, Colonia dejó de ser un enclave comercial más para convertirse en destino de peregrinación de primer orden.

Hace falta un templo a la altura de ese tesoro, pensaron los responsables eclesiásticos. La primera piedra del proyecto gótico actual se colocó el 15 de agosto de 1248, sobre los restos de templos anteriores, con la ambición explícita de superar en altura y luminosidad a las grandes catedrales francesas de su tiempo.

Cuánto tardó en construirse la catedral de Colonia

Levantarlo llevó exactamente 632 años, aunque conviene matizar que no fueron seis siglos de trabajo ininterrumpido. Durante las primeras décadas la obra avanzó a trompicones, alternando etapas de empuje con largos parones motivados por guerras locales, crisis económicas y disputas de poder entre el arzobispo y los burgueses de la ciudad.

Hacia el siglo XVI, los trabajos se detuvieron de forma casi definitiva. Quien pasaba entonces por allí veía un coro consagrado y poco más: una grúa de madera coronando la torre sur incompleta se volvió tan familiar en el perfil urbano que los vecinos terminaron asumiéndola como parte natural del horizonte.

La historia dio un giro inesperado en el siglo XIX, cuando el Romanticismo recuperó el gusto por el gótico como expresión de identidad histórica. Aquella estructura inconclusa dejó de verse como un capricho medieval inacabado para convertirse en símbolo nacional.

Con el impulso de arquitectos, mecenas y del Estado prusiano, se rescataron los planos medievales originales en pergamino y se remató el edificio en 1880. Lo curioso es que un monumento percibido hoy como arquetipo medieval terminó cerrándose en plena era industrial, combinando el trazado gótico con cubiertas de hierro y técnicas constructivas propias del siglo XIX.

Qué secretos esconden las torres y las vidrieras de la catedral

En la parte de fuera, las dos torres gemelas trepan hasta los 157 metros, un registro que mantuvo el edificio durante cuatro años como la estructura más alta del mundo hasta que el Monumento a Washington lo superó en 1884.

Subir por la escalera de caracol de la torre sur permite comprobar de cerca el entramado de pináculos, tracerías y gárgolas, donde conviven piedras medievales con piezas sustituidas en distintas épocas. En su interior cuelga además la Petersglocke, una campana de veinticuatro toneladas fundida en 1923 que durante décadas fue la más grande en funcionamiento de todo el planeta.

Al cruzar el umbral, la densidad exterior da paso a cinco naves que se disparan hasta algo más de cuarenta y tres metros en las bóvedas, sostenidas por haces de columnas finísimas. A pocos pasos del altar aguarda el relicario de los Tres Reyes, una pieza de orfebrería dorada con forma de basílica en miniatura que concentra siglos de devoción y riqueza.

La luz interior guarda uno de los contrastes más comentados del arte sacro europeo. Junto a los vitrales medievales de tonos profundos brilla el ventanal del transepto sur diseñado en 2007 por Gerhard Richter.

Por qué la catedral de Colonia es Patrimonio de la Humanidad

La UNESCO incorporó el monumento a su lista en 1996 al considerarlo una obra maestra del genio creador humano y un testimonio excepcional de la persistencia de la fe y la ambición arquitectónica europea. Pocos edificios muestran con tanta nitidez la fidelidad a un diseño original mantenido a lo largo de más de seis siglos, logrando una unidad estilística sorprendente pese a las enormes distancias temporales entre quienes empezaron los cimientos y quienes colocaron las últimas agujas.

Su supervivencia tras la Segunda Guerra Mundial reforzó todavía más ese valor simbólico y patrimonial. Colonia sufrió bombardeos devastadores y el casco antiguo quedó reducido a escombros en amplios sectores; la catedral recibió impactos directos, perdió buena parte de sus techumbres y sufrió daños estructurales graves, pero sus enormes pilares aguantaron en pie en medio de una ciudad arrasada.

Reconstruirla exigió integrar sillares nuevos con fragmentos recuperados y consolidar un taller permanente de canteros y restauradores que trabajan a diario frente a la erosión y la contaminación.