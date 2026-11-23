Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Salamanca encontró en agosto de 2025 una cabeza romana de mármol mientras excavaba el foro de Confloenta, una antigua ciudad situada en Duratón, en el municipio de Sepúlveda (Segovia). La Junta de Castilla y León y la Diputación de Segovia la presentaron el 12 de junio de 2026 en el Museo de Segovia, atribuida al emperador Galieno.

La pieza es un retrato masculino de tamaño natural y de mediados del siglo III después de Cristo. El rostro, con una expresión grave, está girado levemente hacia su derecha.

La cabeza atribuida a Galieno apareció en el foro de Confloenta y ya la estudian tres instituciones

Los arqueólogos recuperaron la cabeza durante la excavación del pórtico que cerraba la plaza del foro, el principal espacio público de la ciudad romana. La pieza estaba en una capa de tierra poco profunda que rellenaba una de las salas del complejo, y el arado le causó daños leves.

Por el lugar del hallazgo, el equipo relaciona la pieza con un espacio público monumental, posiblemente ligado a la representación del poder y al culto imperial (la veneración de los emperadores). Sin embargo, una fractura irregular en el cuello impide saber todavía si la cabeza formaba parte de un busto o de una estatua completa.

Además del equipo de Salamanca, otras dos instituciones han estudiado la cabeza. El Museo Nacional de Arte Romano de Mérida se encarga de caracterizar el mármol para conocer su procedencia, y el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León, en Simancas (Valladolid), analizó los restos de estuco que conserva.

La Junta anunció que, tras su limpieza y restauración, la cabeza se mostraría en la exposición monográfica Gallienus, imagen del poder, en el Museo de Segovia, hasta septiembre, y que después pasaría a formar parte de las colecciones del museo.

¿Por qué los investigadores creen que el retrato es del emperador Galieno?

Publio Licinio Egnacio Galieno nació en el año 218 y gobernó Roma entre los años 253 y 268, primero junto a su padre, Valeriano, y después en solitario. Según la Junta, el peinado y el tratamiento de los ojos de la cabeza de Confloenta apuntan a este emperador.

Si la identificación se confirma, la cabeza sería un ejemplo excepcional entre los retratos imperiales de Hispania, ya que muchas imágenes de Galieno se destruyeron tras su muerte, en el año 268.

Aun así, los investigadores no descartan que el retrato represente a un miembro de las élites locales de Confloenta que copió el estilo de los retratos imperiales.

Confloenta, en Segovia, abre sus termas al público mientras sigue la excavación del foro

El proyecto de Confloenta lo dirigen Santiago Martínez Caballero, director del Museo de Segovia, y Juan José Palao Vicente, investigador de la Universidad de Salamanca. La Diputación de Segovia promueve las excavaciones con el apoyo de la Junta y del Ayuntamiento de Sepúlveda, y los arqueólogos investigan el yacimiento de forma sistemática desde 2016.

Mientras siguen las excavaciones, los visitantes ya pueden recorrer las Termas de Fortuna, uno de los conjuntos termales romanos más importantes del valle del Duero, gracias a un proyecto de musealización que contó con una subvención de 1,8 millones de euros de los fondos europeos Next Generation.

En agosto de 2026, el equipo de Martínez Caballero volvió al foro y sacó a la luz los restos del pórtico occidental, con muros, cimentaciones y el pavimento de una galería.