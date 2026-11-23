«Dondequiera que la ley termina, la tiranía comienza». Esta reflexión de John Locke, uno de los filósofos más influyentes de la historia, continúa teniendo una enorme relevancia más de tres siglos después de su publicación. Su mensaje es una advertencia sobre los peligros de concentrar demasiado poder en manos de los gobernantes y utilizarlo en beneficio propio. Para el pensador inglés, ninguna autoridad podía actuar legítimamente al margen de las normas ni perjudicar los derechos de los ciudadanos. Una idea que terminó convirtiéndose en uno de los pilares del pensamiento liberal y de las modernas teorías sobre el Estado de derecho.

El verdadero significado de la frase

John Locke desarrolló esta reflexión en el capítulo XVIII de su obra Segundo tratado sobre el gobierno civil, concretamente en el apartado 202. El filósofo sostenía que la tiranía no dependía exclusivamente de quién ejerciera el poder, sino de cómo lo utilizara. Un gobernante podía convertirse en tirano cuando sobrepasaba las competencias que le habían sido concedidas y empleaba su autoridad para perjudicar a la población.

En su pensamiento, la ley debía actuar como un límite para quienes gobernaban, no como una herramienta que pudieran utilizar a su conveniencia. Por eso, consideraba que una autoridad que imponía su voluntad por encima de las normas dejaba de ejercer legítimamente su función. La idea fundamental era sencilla, ya que disponer de poder no significa tener derecho a utilizarlo de cualquier manera.

John Locke, el padre del liberalismo político

Nacido en 1632 en Wrington, Inglaterra, John Locke fue médico, filósofo y pensador político. Está considerado uno de los principales representantes del empirismo y una figura fundamental en el desarrollo del liberalismo clásico. Sus teorías defendían que las personas poseen derechos naturales que no dependen de la voluntad de ningún gobernante.

Entre esos derechos destacaban la vida, la libertad y la propiedad. En su obra Dos tratados sobre el gobierno civil, publicada en 1689, cuestionó el poder absoluto de los monarcas y defendió que la autoridad política debía estar justificada por el consentimiento de los gobernados. Sus planteamientos influyeron posteriormente en pensadores ilustrados y en documentos fundamentales de la historia constitucional.

Una reflexión sobre el poder que sigue vigente

La frase de John Locke no es solamente una crítica a los gobiernos autoritarios. También plantea una cuestión fundamental para cualquier democracia, ya que las instituciones deben respetar las normas que limitan sus competencias. La existencia de leyes, tribunales independientes y mecanismos de control resulta esencial para impedir los abusos de autoridad.

Su pensamiento también anticipó debates actuales sobre la separación de poderes, la protección de las libertades individuales y la responsabilidad de los representantes públicos. En definitiva, John Locke dejó una advertencia que continúa siendo fundamental para entender la democracia, ya que cuando quienes gobiernan dejan de respetar los límites que establece la ley, los derechos de los ciudadanos quedan en peligro.