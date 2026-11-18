El médico y filósofo inglés John Locke (1632-1704) es considerado el padre del liberalismo clásico y uno de los principales referentes del empirismo británico. Sus ideas sobre los derechos individuales y el origen del conocimiento transformaron la política moderna e influyeron directamente en la Ilustración y en la Revolución estadounidense. Sus enseñanzas también abarcan ámbitos como la educación. Locke defendía que los niños deben aprender mediante la experiencia y no solamente por la mecanización y memorización de enseñanzas.

La filosofía de Locke

En su obra Pensamientos sobre la educación (1693), el filósofo abre la puerta a uno de los debates más discutidos de la historia: la conciencia humana. Para Locke, cuando las personas nacen, su mente está vacía, como un papel en blanco. Se diferenciaba de la corriente de su época, donde se creía que las ideas eran innatas. El autor sostenía que la mente no surge con ideas ya creadas, sino que las experiencias, el entorno y los estímulos de los primeros años de vida son determinantes para el desarrollo de la personalidad.

Locke resalta la figura del maestro. Ser educado y amable no es una habilidad que se desarrolle por el simple hecho de ir a los mejores colegios. Los valores se reciben mediante la educación, donde el maestro es la figura encargada de proporcionar valores.

La educación de los niños

«Nueve de cada diez personas son lo que son, buenas o malas, útiles o no, debido a su educación», explicaba Locke. Esta frase define a la perfección el pensamiento del autor. Proporcionar valores buenos, conducta, disciplina desde temprana edad es fundamental para la creación de sociedades. Para conseguir una educación óptima, se fomenta su curiosidad a través de la experimentación.

El objetivo de la enseñanza no es únicamente formar eruditos o personas con grandes capacidades de memorización. La meta es formar personas de buen, con autocontrol y virtud, que sean útiles para la sociedad. Debido a esto, es determinante ser conscientes de qué se enseña en las aulas, pero también de qué valores y entornos se ofrecen a los alumnos.