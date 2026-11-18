Javier Tebas se ha acostumbrado a dar lecciones de moral y de cómo debe comportarse el mundo del fútbol ante todos los problemas que surjan. El presidente de la Liga, algo más relajado después de reiterar su obsesión con el Real Madrid comparándolo con el régimen nazi, esta vez sacó su lado didáctico en el foro de la UEC junto con otros organismos de la FIFA y UEFA para «enseñar» que las competiciones nacionales deben ir por delante del resto de intereses internacionales.

Una de sus mayores peleas es anteponer su ley, algo que se le ha complicado cuando ha tenido que amoldar los horarios de la Liga al resto de competiciones europeas. «El fútbol necesita una gobernanza más transparente, más representativa y que defienda a todos los clubes, no solo a unos pocos», comenzó hablando en su discurso. Tebas se trasladó hasta Bruselas para explicar sus claves para que su modelo traspase las fronteras y declarando su deseo de cara a las próximas elecciones para elegir al nuevo presidente de la FIFA.

«Es evidente que se tiene que producir o se debería producir un cambio en FIFA. No solo es un cambio de personas, pero es importante que el cambio FIFA esté cercano a personas que realmente nos puedan garantizar un cambio de gobernanza o, por lo menos, tengamos la esperanza de que se pueda producir», comentó Tebas. Sobre la apuesta de la UEFA en ofrecer a Philippe Diallo, el presidente de la Liga fue claro: «No lo conozco personalmente, pero sí he visto los hechos que ha hecho desde que es presidente de la Federación Francesa de Fútbol, el que es el candidato UEFA, y creo que sus hechos nos llevan a tener una cierta esperanza de producirse cambios de gobernanza en la UEFA. Y aprovecho para decir que la representatividad no la da el número de clubes. Eso es un error. La representatividad, la edad», comentó.

«¿Cómo se eligen los órganos de gestión de esos organismos? Porque si resulta que de mil clubes solo tienen derecho a voto, 120 no representan a los mil. Es la realidad. Cada club tiene un voto, como la mayoría de las ligas. Cada club tiene un voto. Aquí no es una organización donde cada club no tiene un voto. Solo 120. Y luego para elegir los órganos. También está restringido en una forma complicada de entender, pero no representa al fútbol, no a los clubes de fútbol de Europa, por mucho que tengan mil o 7000. No lo representan. Porque insisto en el concepto, la representatividad no la da el número, la da cómo se eligen a los órganos de gestión y quiénes de los organismos».

Incluso puso de ejemplo la propuesta de la Superliga: «Y evidentemente en el año 20/21 se presenta la Superliga en abril, como veníamos advirtiendo algunos también que se estaba trabajando en eso. No, eso no es verdad y daba yo los nombres de quienes estaban trabajando; se presentó. Hemos tenido que estar varios años peleando contra eso. ¿Por qué? Porque venía el abismo. Ahora nos encontramos ante el peligro igual, pero con una estrategia diferente por parte de los que quieren cambiar el fútbol y esa estrategia diferente que están haciendo. Pide que nuestro comportamiento tiene que ser diferente y la estrategia también diferente», concluyó.