Tras el reciente comunicado de la UEFA donde se presenta la candidatura de Philippe Diallo para batir a Infantino como presidente de la FIFA, el mundo del fútbol tiene los ojos puestos en las próximas elecciones de esta institución, que tendrán lugar en Rabat, Marruecos.

El organismo dirigido por Aleksander Ceferin respalda al francés como sucesor de Infantino, pero no es el único candidato. Además del actual presidente, hasta ahora son cuatro los nombres que se postulan para las elecciones de la presidencia de la FIFA que se celebrarán el 18 de marzo de 2027.

Los cuatro posibles candidatos

El actual presidente, Gianni Infantino, es el primer nombre postulado. Llegó en 2016 tras haber sucedido a Joseph Blatter, y en estas elecciones aspira a prorrogar su mandato cuatro años más. El segundo candidato es Ramón Vega. El excapitán de la selección suiza ya intentó presentarse a la presidencia de la FIFA en 2015, 2019 y 2023, pero fracasó al no lograr reunir el aval de al menos cinco federaciones miembros de la FIFA. Este año lo ha conseguido, y buscará ganar las elecciones.

Kozo Tashima es el tercer nombre confirmado en estas elecciones. El ‌presidente honorario de la Federación Japonesa de Fútbol es un ex internacional japonés y ex entrenador de selecciones juveniles, además de ser el primer candidato japonés a la presidencia de la FIFA, formando parte del consejo de la entidad desde 2015.

El último hombre en hacer presencia en esta carrera por el liderazgo de la FIFA fue Philippe Diallo. El abogado y dirigente deportivo francés es el actual presidente de la Federación Francesa de Fútbol. Además, es el candidato oficial de la UEFA para estas elecciones.

Los filtros para poder presentarse como candidato son claros. Aquel que se presente necesita que al menos cinco federaciones miembro lo propongan para la elección. Además, debe haber desempeñado un papel activo en el fútbol durante dos de los últimos cinco años como jugador o dirigente dentro de la FIFA, una confederación o una federación nacional. El plazo de presentación ⁠de candidaturas finaliza el miércoles 18 de noviembre, cuatro meses antes del Congreso.

El funcionamiento de la elección presidencial

En primer lugar, votan las 211 federaciones que componen la FIFA. Cada voto vale exactamente lo mismo, independientemente del tamaño del país o de su trayectoria futbolística. El proceso de elección varía dependiendo del número de candidatos. Si hay dos o ‌menos, basta con una mayoría simple (más del 50%) para ⁠resultar elegido. Sin embargo, si hay más de dos candidatos, en la primera vuelta se requieren dos tercios de los votos de las federaciones miembro presentes y con derecho a voto.

A partir de la segunda vuelta, se elimina al candidato que obtenga el menor número de votos hasta que solo queden dos candidatos. Una vez que la contienda se reduce a los dos últimos aspirantes (en la tercera vuelta, si se parte de cuatro candidatos), basta con una mayoría simple (más del 50 % de los votos válidos emitidos, o 106 votos si votan todos) para ser proclamado presidente.

En Rabat se decidirá si la FIFA continúa liderada por Infantino, o si, por el contrario, las críticas recibidas en esta última legislatura causan efecto y surge un nuevo presidente.