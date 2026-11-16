La UEFA apoyará la candidatura de Philippe Diallo para suceder a Infantino al frente de la FIFA

La UEFA acaba de hacer público que apoyará al presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, en su objetivo de convertirse en presidente de la FIFA. El dirigente galo ha logrado «el apoyo unánime de las federaciones nacionales europeas representadas en el Comité Ejecutivo de la UEFA y en el Consejo de la FIFA», tal y como manifestó la UEFA en un comunicado.

El organismo presidido por Aleksander Ceferin encuentra por fin un candidato que pueda plantar cara a Infantino después de que se rumorease con otros nombres como Arsene Wenger o Luis Figo. Philippe Diallo accedió a la presidencia de la Federación Francesa en enero de 2023 sucediendo al histórico Noël Le Graët.

Las elecciones de la FIFA se celebrarán el próximo 18 de marzo de 2027 en el 77 Congreso de la organización. Gianni Infantino intentará prolongar su mandato al frente de la FIFA tras haber sucedido a Joseph Blatter al frente de la organización. El suizo ha estado salpicado por diversos escándalos en el último Mundial como intentar privatizarlo, algo que ha debilitado su posición de cara a estos comicios.

La UEFA hizo público un comunicado con las líneas maestras de su apoyo a su candidato. «En una reunión celebrada hoy (16 de noviembre de 2026), presidida por el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, las asociaciones nacionales representadas en el Comité Ejecutivo de la UEFA y en el Consejo de la FIFA invitaron a Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), a presentar su candidatura a la presidencia de la FIFA en las elecciones de marzo de 2027, expresándole por unanimidad su pleno apoyo», dijo la entidad.

La rectora del fútbol europeo vendió la calidad de su candidato. «Philippe Diallo cuenta con una amplia experiencia en todos los niveles del fútbol: ha dirigido la organización que representa a los clubes de fútbol profesional franceses, ha formado parte de la junta directiva de la liga profesional francesa y ha participado en las estructuras de resolución de disputas de la FIFA, antes de convertirse en presidente de la FFF y miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA en 2023».

La organización europea tiró con bala a Infantino y sus últimos movimientos. «Ante la seria preocupación por el rumbo que está tomando la FIFA, las asociaciones nacionales han hecho un llamamiento a favor de una renovada unidad y confianza dentro de la comunidad futbolística mundial. Asimismo, han abogado por una FIFA que sitúe el desarrollo del fútbol en todas las regiones del mundo en el centro de su misión, que mantenga los más altos estándares de gobernanza y que trabaje en estrecha colaboración con sus asociaciones miembro, confederaciones y las distintas partes interesadas del fútbol. Han manifestado su plena confianza en que Philippe Diallo aportará el liderazgo necesario para alcanzar este objetivo. Philippe Diallo ha aceptado la invitación para presentar su candidatura. Está previsto que esta sea ratificada formalmente por el Comité Ejecutivo de la FFF en su reunión de mañana», zanjaron.