Klopp destroza a Infantino: «Se pensaba que no se podía ir a peor después de Blatter y él lo ha conseguido»

Jürgen Klopp ha señalado públicamente a Gianni Infantino en la rueda de prensa previa al encuentro de Alemania frente a Países Bajos. El técnico alemán explica que el fútbol necesita un perfil diferente para el cargo, alguien al que «le importe el fútbol y no tenga intereses financieros».

Alemania disputa el próximo lunes la jornada seis de la Liga de Naciones contra Países Bajos. Este partido es de vital importancia para los de Klopp, que buscan sellar la clasificación. En la rueda de prensa previa al partido, el míster ha respondido cuestiones relacionadas con el partido, como de actualidad del fútbol internacional, siendo especialmente crítico con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Klopp comenzó cauteloso: «No puedo valorarlo al cien por cien. No sé con certeza si el resultado final es tan malo como se lee siempre, pero está claro que la opinión es unánime, y yo también sigo el fútbol y me entero de las cosas». A continuación, el responsable del combinado alemán fue tajante: «Se pensaba que después de Sepp Blatter no podía ponerse peor y entonces nos llegó esto».

El ex entrenador del Liverpool afirmó que un cambio de presidente sería lo mejor para el fútbol: «La opinión es ya unánimemente que un cambio tendría sentido. Seguramente hay gente a la que le importa el fútbol, que no tiene intereses financieros. Si uno de ellos llegara a serlo, sería absolutamente útil».

En referencia al partido, Klopp habló de sentirse «ilusionado» con el hecho de poder lograr la clasificación ante la selección neerlandesa: «Al inicio de esta campaña, estábamos decididos a ponernos en esta situación y tener esta oportunidad de clasificarnos mañana. Ahora la tenemos, y queremos aprovecharla». También dedicó elogios a la forma de jugar de su rival, la selección dirigida por Xavi Hernández: «Siempre me ha encantado jugar contra equipos como ese a lo largo de mi carrera como entrenador».

Alemania buscará la clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones ante Países Bajos, una selección que no ha perdido ningún partido de los disputados en la fase de grupos de este torneo.