La Holanda de Xavi baja a la tierra a Grecia y mete miedo ganando ¡7-0! en la Liga de Naciones

Xavi Hernández no ha podido empezar mejor en Holanda. Invicto, líder de un grupo en el que también está Alemania y ganando 7-0 a Grecia en la quinta jornada. No están clasificados aún matemáticamente para los cuartos de final, pero sí virtualmente. Llegaban los helenos con la moral por las nubes tras arañarles un empate y ganar nada menos que a los germanos. Una ilusión que se ha roto –al menos por el momento– en Ámsterdam. Porque el repaso fue de época.

Summerville, un hat-trick de Reijnders en 20 minutos y un gol de Timber firmaban la manita al descanso, sumándose después el segundo gol de Timber y el gol de Malen en el 62′. Ahí se cerró una goleada que no fue a más porque los neerlandeses bajaron el pie del acelerador. Ahora, se jugarán la clasificación matemática contra Alemania en la última jornada. Para estar en cuartos les vale con perder si Grecia no remonta una diferencia de 14 goles.

La Oranje pasó por encima de Grecia con un 7-0 que ya es histórico en la Liga de Naciones y que permite a la selección de Xavi seguir al frente del grupo A2. Fue una exhibición de principio a fin, de esas que recuerdan por qué a este equipo se le llama la Naranja Mecánica.

El partido duró seis minutos. Lo que tardó Holanda en abrir el marcador y en romper a Grecia. Konstantinos Mavropanos intentó salir jugando desde atrás, se la regaló a Cody Gakpo, quiso rectificar y terminó dejándole el balón servido a Summerville. El extremo no perdonó.

A partir de ahí, fue un vendaval. Holanda olió sangre y no levantó el pie. A los 12 minutos, Tijjani Reijnders apareció para hacer el 2-0 tras una gran jugada colectiva y una asistencia de Joey Veerman. Seis minutos después, repitió. Esta vez, tras una asistencia de Donyell Malen, el centrocampista del Al Qadsiah puso el 3-0 y dejó el partido prácticamente sentenciado antes del minuto 20.

Grecia intentó reaccionar, pero nada. Lo intentó con más corazón que fútbol. Fotis Ioannidis marcó a los 24 minutos y por un segundo pareció que el partido podía cambiar, pero el gol fue anulado por una mano previa. Fue el punto de inflexión definitivo. Porque Reijnders quería más.

A los 33 minutos llegó su hat-trick. Apareció solo en el segundo palo, cabeceó a la red para firmó su tercer tanto, poniendo el 4-0. Un triplete en media hora. Antes del descanso, Timber se sumó a la fiesta. El lateral del Arsenal culminó una gran jugada para hacer el 5-0 al minuto 40. Manita al descanso y Grecia, noqueada.

Podía pensarse que Holanda levantaría el pie en la segunda parte. Nada más lejos de la realidad. Xavi mantuvo la intensidad, mantuvo la presión y mantuvo el hambre. A los 59 minutos, Timber aprovechó un centro perfecto de Denzel Dumfries para firmar su doblete y el 6-0. Y solo dos minutos después, Dumfries volvió a aparecer para asistir a Malen, que definió de primera con un disparo cruzado para cerrar el 7-0 definitivo a los 61 minutos.

Holanda jugó como un equipo grande, como un equipo que quiere ganar la Liga de Naciones y que ya está –a falta de unas matemáticas que dan una remota posibilidad de eliminación– en los cuartos de final. Con 11 puntos, aventajan en tres a Alemania y Grecia, pero cuentan con una diferencia de goles tan amplia que será imposible para los griegos eliminarles.

A falta de una jornada, Xavi celebra sus primeros meses en Holanda recuperando la grandeza de una Oranje que vuelve a asustar. Cerrará en Alemania la fase de grupos. Será la prueba definitiva para este equipo de Xavi, que después de este 7-0 llega lanzado. Si juega como ante Grecia, pocos equipos en Europa podrán pararle.