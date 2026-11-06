Xavi Hernández cabrea al Barcelona al volver a convocar con Holanda a De Jong cuando acaba de recuperarse de su lesión

Xavi Hernández, seleccionador de Países Bajos, ha desvelado la lista de convocados para los próximos encuentros de la UEFA Nations League ante Alemania y Grecia. Esta incluye a Frenkie de Jong, un invitado quizá inesperado para muchos por su inactividad en los últimos meses.

El mediocampista del Barça, clave en el sistema nacional, no ha encontrado regularidad en este inicio de temporada debido a la lesión que sufrió en la rodilla en el pasado Mundial 2026 con Países Bajos. Se reencontrará (por primera vez en la selección neerlandesa) con quien fuera su entrenador en el Barça.

En la última Copa del Mundo se confirmó que sufría una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, lo que le llevó a estar varios meses en el dique seco y aparecer de manera intermitente con el conjunto azulgrana. Con minutos en las piernas y la nueva confianza de Hansi Flick, Frenkie de Jong vuelve a entrar en los planes de Países Bajos.

Esto ayudará a coger ritmo a un De Jong que puede ser también clave en el Barça. Con la lesión de Rodri, la poca actividad de Gavi y la intermitencia de Dani Olmo, la figura del neerlandés da buenos minutos en un calendario exigente, que obliga a rotar y castiga las alineaciones fijas. Aunque es difícil conocer cómo ha sentado esta noticia en un vestuario blaugrana que sabe de primera mano que aún no está al 100% y necesita tiempo de adaptación.

Frenkie es fundamental en su selección

La figura de Frenkie de Jong ha dado sentido a todo lo que ocurre en Países Bajos. De centrocampista a centrocampista, Xavi Hernández confía en su antiguo pupilo para sacar la mejor versión de un combinado que poco a poco vuelve a la élite del fútbol intercontinental.

Frenkie de Jong volvió al césped el pasado 25 de octubre en el Clásico ante el Real Madrid, tras más de 150 días de inactividad. Apenas dos semanas después de aquello, Xavi confía en él para los compromisos que están por venir. No fue incluido en la última convocatoria del parón de selecciones.

Países Bajos se enfrentará a Grecia el próximo 13 de noviembre, mientras que lo hará a Alemania el día 16. Los de Xavi Hernández son actualmente primeros del Grupo B con ocho puntos, los mismos que el conjunto heleno, que se ha convertido en una de las sorpresas de la fase.

Solo los dos primeros clasificados acceden a los cuartos de final de la UEFA Nations League, y con Alemania necesitada de puntos (5) y Serbia sin estrenar aún su casillero, Países Bajos tiene ante sí una oportunidad de oro para dar pasos adelante en el nuevo proyecto.

Xavi Hernández confía en los suyos, y promete sacar lo mejor de un combinado repleto de veteranía, experiencia y talento individual. Frenkie de Jong ya está disponible como capitán, y el extécnico azulgrana no ha dudado en ‘recuperar’ a un viejo conocido a pesar de haber sido intermitente por las lesiones en este inicio de campaña.