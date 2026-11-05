Raphinha renueva hasta 2030: «Si mis piernas me lo permiten, quiero retirarme en el Barça»

El Barça ata a uno de sus líderes hasta 2030. Raphinha, que en las últimas temporadas se ha convertido en una auténtica estrella y líder, extiende su contrato con el equipo azulgrana para las próximas campañas. Tanto es así que es el actual primer capitán de la plantilla.

El astro brasileño, fundamental en el éxito reciente del conjunto catalán y pieza importante para Hansi Flick, no ha tenido dudas en renovar con un equipo que le ha llevado a la élite. Sus espectaculares números le llevan a ser uno de los futbolistas más diferenciales del planeta.

El jueves 5 de noviembre fue el acto de renovación del ex del Leeds United, que a sus 29 años vive el mejor momento de su carrera. El brasileño, acompañado por el presidente Joan Laporta, habló en el evento dedicado a la extensión del contrato.

Este terminaba en 2028, y Raphinha tuvo reuniones en septiembre con Deco para ampliarlo todo lo que se pueda. En el presente curso, el carioca suma 19 goles y tres asistencias en 13 partidos. Números espectaculares ‘contagiados’ por la efervescencia de un Barça que solo ha perdido ante París Saint-Germain y Real Madrid.

Raphinha y sus objetivos en el Barça

Raphinha habló con los medios tras la firma en las oficinas del Spotify Camp Nou la mañana del jueves 5 de noviembre. Este acto se pudo ver por el canal de Youtube oficial del Barça para conmemorar la oficialidad del momento.

«Es un sentimiento de mucho orgullo; solo mi familia y yo sabemos lo que pasamos desde que llegué, pero estoy muy orgulloso de lo que he conquistado y espero tener más años, si mis piernas me permiten seguir a alto nivel, para retirarme en el Barça», comenzó la rueda de prensa el brasileño.

«Si me siento bien físicamente y siento que mi cuerpo responde a lo que pide el club y mi entrenador, estaría encantado de seguir hasta 2030 y un poco más», continuó para los medios.

Al ser preguntado por esa ‘competencia’ con Lamine Yamal, Raphinha fue muy claro. «No vemos una competencia desde dentro; es más de fuera que de nosotros. Yo estaría súper contento de que él pudiera ganar 10 Balones de Oro, se lo merece por todo lo que está haciendo y lo que va a hacer», dijo acerca de su compañero.

Sobre su legado como azulgrana, el ariete brasileño quiere seguir ganando títulos. «Mi objetivo siempre ha sido conquistar todos los títulos con esta camiseta. Estamos haciendo lo posible para conquistar la Champions, pero hasta 2030 espero ganar todos los títulos», explicó en el acto de su renovación.

También habló sobre el gran inicio de campaña. «Me ha sorprendido, no me imaginaba llegar a este punto de la temporada con tantos goles. Me he cambiado mucho de posición en el club, intentando dar lo mejor y adaptarme muy rápido a lo que tocaba. Sabía que podía hacer algunos goles, porque estando cerca de la portería es más fácil, pero los números me han sorprendido un poco. Aun así, creo que puedo llegar mucho más lejos», describió.

Se sinceró sobre la figura de Deco y lo importante que está siendo para él en el Barça: «Cuando llegué, Deco era mi agente. Son 10 años de una amistad muy buena. He tenido a Deco como un padre porque ha hecho cosas por mí a nivel personal y futbolístico», describió en el acto de renovación.

Terminó hablando sobre su rendimiento y los malos momentos que pasó, cuando «querían echarle». «Siempre supe lo que tenía que hacer; he dado mi vida. Hice muchos goles en las dos temporadas en las que me querían expulsar del club. Cuando ves que la gente te quiere echar, no puedes trabajar con tranquilidad».