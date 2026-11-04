Rodri sufre una lesión en el bíceps femoral y será baja contra el Atlético de Madrid

Rodri Hernández será baja este domingo en el partido clave de Liga que tendrá que disputar el Barcelona contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Un duro golpe para Hansi Flick tras conocer este miércoles que su gran fichaje de este verano sufre una lesión en el bíceps femoral de su pierna derecha.

Las pruebas médicas a las que se ha sometido el futbolista culé esta mañana han confirmado esa lesión, que finalmente es en el bíceps femoral de su pierna derecha. El Barcelona ha confirmado que se perderá el importante partido de Liga contra el Atlético de Madrid, pero no se ha atrevido a decir un tiempo de baja estimado. Podría estar hasta un mes de baja, por lo que también se perdería el parón de selecciones con España.

Rodri sintió unas molestias durante la primera parte del partido de Champions entre Barcelona y Aston Villa. Debido a ello, Hansi Flick lo retiró del campo en el descanso y metió en su lugar a Bernal. La lesión se ha confirmado y su baja es preocupante para el equipo azulgrana.

Se había hablado mucho durante la semana de los muchos minutos que estaba acumulando Rodri con el Barcelona y el poco descanso que le estaba dando Flick, a excepción de la extraña suplencia en París. Ahora, esta lesión deja una situación complicada para el centro del campo blaugrana, ya que Rodri se había convertido en un jugador capital dentro del plantel.

Comunicado médico sobre Rodri

El jugador del primer equipo Rodrigo Hernández se ha sometido a unas pruebas médicas a raíz de las molestias musculares que notó en el partido de ayer contra el Aston Villa. Las pruebas confirman que sufre una pequeña lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha. Será baja para el partido del próximo domingo contra el Atlético de Madrid. El plazo exacto de recuperación lo marcará la evolución de la lesión.