Luis Figo ha vuelto a cargar contra Gabriel Rufián en las redes sociales con un mensaje especialmente duro dirigido al portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso de los Diputados. El ex futbolista portugués, que acostumbra a pronunciarse sobre cuestiones políticas y a protagonizar enfrentamientos con representantes de la izquierda, no ha dejado pasar la oportunidad de responder al dirigente independentista con una publicación que rápidamente ha generado una ola de reacciones.

«Pobrecito, está con miedo de perder sus 140 mil pavos!!! No te va a votar ni tus primos, vete ya predicador», escribió Figo en su cuenta de X (antes Twitter). Un mensaje en el que cuestiona tanto las motivaciones políticas de Rufián como su futuro electoral y pone el foco en el sueldo que percibe como diputado desde hace mucho tiempo pese a que en su día asegurara que no iba a estar más de ocho años.

La publicación del ex jugador del Real Madrid llegó después de que Rufián compartiese un mensaje en la misma red social animando a los catalanes a votar a ERC para seguir en el Gobierno con Sánchez y el resto de sus socios. La respuesta de Figo fue directa y contundente, con ese tono provocador que suele utilizar cuando entra en debates políticos. El portugués también recurrió al término «predicador» para referirse al portavoz de ERC.

Figo y Rufián, siempre enzarzados

No es la primera vez que ambos protagonizan un intercambio de dardos. Figo lleva tiempo utilizando sus perfiles sociales para criticar a políticos, especialmente a independentistas y de izquierdas. Rufián, por su parte, es uno de los dirigentes independentistas con mayor presencia en las redes sociales y suele recurrir a mensajes provocadores para trasladar sus posiciones políticas, respondiendo a usuarios como Figo y muchos otros.

Un Figo que utiliza la cifra de los 140.000 euros para atacar a Rufián, aunque esa cantidad debe entenderse como parte de su reproche y no como una referencia exacta a su sueldo anual. El mensaje del ex futbolista ha vuelto a demostrar que su actividad en redes va mucho más allá del fútbol. Desde que abandonó los terrenos de juego, Figo se ha mostrado especialmente activo en cuestiones de actualidad y ha expresado públicamente sus opiniones sobre dirigentes, partidos y decisiones políticas.

La nueva ofensiva llega después de varios días de enfrentamientos entre ambos. La polémica se reactivó durante la campaña electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, cuando Rufián bromeó sobre la posibilidad de que Figo se convirtiese en ministro de Deportes en un hipotético Gobierno de Alberto Núñez Feijóo. El ex futbolista respondió entonces criticando sus movimientos políticos y su acercamiento a Podemos.

«Lo que se hace por sobrevivir. Lo que se hace para vivir del cuento, pero ya no engañas a nadie», respondió Figo. Rufián tampoco se quedó callado y recuperó uno de los episodios más recordados de la trayectoria del portugués, su fichaje por el Real Madrid en el año 2000 después de abandonar el Barcelona. «No todos nos vendemos», contestó el diputado. «Ya no vendes ni humo», contestó el luso.