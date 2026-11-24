Un joven de 25 años ha muerto y su hermano de 22 ha resultado herido tras ser atropellados cuando colocaban el alumbrado navideño de Santander. El homicida es un delincuente habitual que huía a toda velocidad de la Policía Local y dio positivo a alcohol y drogas tras su detención.

El trágico suceso ha tenido lugar a la salida del túnel de la calle Burgos sobre las 00.40 horas, cuando el coche a la fuga ha chocado contra el camión en el que estaban trabajando los operarios.

Según han informado fuentes del Ayuntamiento, las víctimas, empleados de la empresa Chispas, estaban instalando el alumbrado poco después de la medianoche en la céntrica calle Jesús de Monasterio cuando pasó el coche a la fuga a gran velocidad y les arrolló.

La Policía le dio el alto y pisó el acelerador

El operario fallecido estaba dentro del cajón colocando la iluminación navideña. Debido al impacto, cayó del mismo y murió en el momento. El otro empleado fue arrollado y acabó debajo del camión.

Según el relato de la Policía, en torno a las 00.30 horas agentes vieron un coche que circulaba por la calle Castilla sin luces. Por ello, le dieron el alto y comenzó una persecución por la zona, que continuó por López Vélez y el intercambiador de Valdecilla hasta el túnel de la calle Burgos, donde se encontraban los afectados.

El detenido, que dio positivo a la prueba de alcohol y drogas, es un hombre de 43 años, delincuente habitual y conocido de la Policía Local.