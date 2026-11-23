El hombre que se debate entre la vida y la muerte tras recibir los disparos de dos sicarios en la puerta de un garaje de Valdebebas es Germán Gonzalo Sánchez Rey, el Coleta (con ese nombre figura en las fichas de la DEA), un pez gordo del narcotráfico que disfrutaba de una vida de lujo en este acomodado barrio madrileño.

El ajuste de cuentas entre narcos ha tenido lugar esta mañana de lunes junto a un gimnasio y un garaje en el que la Policía Nacional requisó 111 kilos de cocaína el pasado verano.

Sobre las 12:30, dos sicarios le han disparado en la cabeza con sendos revólveres que luego, como hacen habitualmente los sicarios en este tipo de crímenes, han dejado abandonados junto al cadáver.

Enlace de narcos colombianos y gallegos

Fuentes policiales confirman que el principal «trabajo» del tiroteado era el de ejercer de enlace entre los narcos colombianos en España. «Es un narco colombiano de gran nivel, un pez gordo de la droga afincado en nuestro país desde hace una década», confirman las mismas fuentes.

Detenido en el año 2018 en el marco de la operación Destello tras la incautación de casi cinco toneladas de droga en Pontevedra, en Estados Unidos también era de sobra conocido después de que el país norteamericano interceptara en 2009 una embarcación cargada con más de 700 kilos de cocaína con destino a España.

En su currículo está el que la DEA norteamericana le incluyera en la lista de los narcos más buscados del mundo.

Su hermano, también detenido en Madrid

El Coleta llevaba un tren de vida muy lujoso en Madrid donde, a pesar de todo, intentaba pasar un poco más desapercibido que su hermano Hernando, quien fue detenido hace tres años a la salida de su ostentoso chalet en la urbanización de La Finca en Pozuelo de Alarcón.

Allí, rodeado de deportistas de élite y millonarios, el hermano de el Coleta

Supuestamente dirigía el mayor laboratorio de procesado de cocaína descubierto en Europa hasta la fecha y capaz de procesar 200 kilos de droga al día. El comisario de la Brigada Central de Estupefacientes tildó la operación de «hito» en la lucha contra el narco en España.

Ahora su hermano Germán se encuentra al borde de la muerte tras recibir varios disparos en la cabeza a manos de dos sicarios en Valdebebas. El que ha sido la mano derecha del Loco Barreda, «el mayor narco colombiano de todos los tiempos después de Pablo Escobar,» deja el trono libre y una afrenta por vengar.