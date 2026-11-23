Un hombre de 45 años ha fallecido y su hijo, de 27, permanece ingresado en la UCI del Hospital de Toledo después de ser agredidos con un arma blanca durante la celebración de un cumpleaños en la vía pública en Yuncler (Toledo). El suceso ha tenido lugar a las 01:57 horas de este lunes en la calle Injertal.

La Guardia Civil está investigando el caso a fin de localizar al autor y esclarecer los hechos. El Servicio de Emergencias 112 recibió el aviso de que dos personas habían resultado heridas en una reyerta. Dichas fuentes indicaban que los mismos heridos se dirigieron al centro sanitario, en el que fueron recibidos por los agentes de la Policía Nacional y la Policía Local.

son de etnia gitana y en torno a 30 de ellos, presentes en la celebración, se desplazaron hasta el hospital toledano. A primera hora del día, la tensión prosiguió en Urgencias, ya que los allegados de las víctimas siguen concentrados en busca de venganza. Los familiares de los afectadosy en torno a 30 de ellos, presentes en la celebración, se desplazaron hasta el hospital toledano. A primera hora del día,, ya que los allegados de las víctimas siguen concentrados

El dispositivo desplegado por las autoridades incluye además vigilancias en otras zonas del barrio del Polígono vinculadas con el presunto criminal, como los pisos negros, ubicados en la calle Río Yedra.

Un nuevo episodio de violencia

El pasado 3 de noviembre, en Toledo, un hombre de 37 años resultó herido por arma blanca en otra reyerta, en este caso en la plaza Royo de Cebolla. El agredido fue llevado al Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera y el incidente también ocurrió de madrugada.

Semanas atrás, el 22 de octubre, otro varón de 42 años recibió una agresión con arma blanca en la vía pública, en la avenida Pío XII, a unos 25 kilómetros del municipio mencionado en el párrafo anterior. Esta estrecha similitud en ambos casos y su ya habitual frecuencia resultan preocupantes para la seguridad de la provincia manchega.