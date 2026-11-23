Los técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos (Tedax) inspeccionan la Comisaría de Palencia tras el lanzamiento de varias botellas incendiarias, de cócteles molotov, contra su parte trasera, y de encontrar en su interior una mochila. Las autoridades han decretado el aviso de alerta terrorista y ahora investigan quién está detrás de los hechos. Se habrían lanzado hasta cuatro artefactos, aunque solo uno se habría detonado.

Se ha activado la llamada Circular 50 u Operación Jaula, en el marco de ataque terrorista, que se aplica en el lugar del suceso. Según informan fuentes policiales, habría ya un sospechoso. El episodio violento ha ocurrido sobre las 06:30 horas, cuando uno de los agentes observaba el lanzamiento de tres cócteles molotov contra el lugar mencionado.

#ÚltimaHora: Activan la alerta terrorista en Palencia por el lanzamiento de cócteles Molotov contra la comisaría, vía @SERPalencia “Habrían lanzado hasta cuatro artefactos, aunque solo uno habría detonado sin causar daños personales. Se ha encontrado una mochila que podría contener más artefactos del mismo tipo” Mientras tanto, Marlaska bailando y este Gobierno sigue negándose a reconocer a la Policía Nacional y a la Guardia Civil como profesión de riesgo y a regular una jubilación digna para todos, sin dejar a nadie atrás. #SomosProfesiónDeRiesgo #JubilaciónDignaYa 🔗Noticia: https://t.co/GBz6oBYM87 — JUPOL (@JupolNacional) November 23, 2026

El molotov que ha explotado ha sido en el cuarto de la comisaría, provocando fuego en el exterior del recinto, pero sin daños de ningún tipo. Además de los Tedax procedentes de Valladolid, también se encuentran miembros de la Unidad Canina. Los agentes se están desplegando por toda la ciudad en busca del autor o autores mediante un cierre perimetral que facilite su captura.

El subdelegado del Gobierno, Eduardo Santiago, ha manifestado su «condena más rotunda» para trasladar su «apoyo y respaldo» a los agentes de Policía Nacional de la Comisaría de Palencia. También ha continuado asegurando que «es inadmisible ejercer la violencia contra quienes trabajan cada día para garantizar la seguridad de todos» y ha concluido agradeciendo «la rápida respuesta policial y la colaboración de los servicios que están interviniendo».

Las mochilas sospechosas

La Policía Nacional ha confirmado que la mochila abandonada contaba con otros ocho artefactos que no han llegado a lanzarse y su contenido será analizado por los Tedax. Tal y como han indicado, la mochila localizada en la comisaría se encontraba en el murete exterior y las botellas serían «de fabricación casera». Su contenido está pendiente de ser examinado por los TEDAX, por lo que se mantiene el perímetro de seguridad como medida de precaución. Se facilitará nueva información cuando haya novedades confirmadas.

Desde el suceso en Oviedo del 10 de noviembre, que se saldó con un policía fallecido y otro herido, se han registrado alrededor de 60 avisos por objetos sospechosos en distintas regiones de España. Excepto el primer caso, el resto de operativos han terminado en falsas alarmas. Palencia se suma a Madrid, Sevilla, Barcelona, Zaragoza, Málaga, Granada, Cádiz, Vigo, Albacete, Córdoba, Murcia y La Coruña, que han sido las ciudades que han sufrido estas alertas.